Junaška podgana, ki je odkrivala mine, odhaja v pokoj

Po uspešni petletni karieri odkrivalca min je Magawina lastnica Malen dejala, da se sedemletna afriška velikanska podgana zaradi svoje starosti upočasnjuje. Zato se bo mali junak upokojil, a še pred tem bo zavzel mentorsko mesto novincem. Prejšnji teden je belgijska dobrodelna organizacija Apopo sporočila, da je center za odstranjevanje min (CMAC) v Kambodži ocenil novo serijo mladih podgan in ji podelil "blesteče barve". Magawa bo tako na položaju ostal še nekaj tednov, da bo mentoriral novopečene rekrute in jim pomagal, da se namestijo na njihovih novih pozicijah.

Tudi Magawo je usposobil Apopo, ki ima sedež v Tanzaniji in že od devetdesetih let prejšnjega stoletja goji živali, znane kot "HeroRAT", za odkrivanje min. Po letu usposabljanja so živali certificirane za opravljanje nevarnih nalog, poroča BBC.Podgane so usposobljene za odkrivanje kemične spojine v eksplozivih, kar pomeni, da ignorirajo odpadne kovine in lahko hitreje iščejo mine. Ko najdejo eksploziv, opraskajo vrh, da opozorijo svoje človeške sodelavce.

"Magawinega dela ni premagal nihče in ponosen sem, da delam skupaj z njim," je dejala Malen. "Čeprav je majhen, je pomagal rešiti številna življenja, nam pa je omogočil, da smo ljudem vrnili prepotrebno varno zemljo čim hitreje in stroškovno učinkovito,"je dodala.