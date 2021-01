Junaški kongresni policist, ki je izgrednike preusmeril stran od senata

Profesor kriminalnega prava na newyorški pravni šoli in nekdanji zaposleni v newyorški policiji Kirk Burkhalter je odziv Goodmana označil za izjemen. " Mislim, da ni nobene vaje, ki bi človeka lahko pripravila na to situacijo, " je dejal.

Pogum Goodmana, ki je po poročanju BBC vojni veteran, ki je služil v Iraku, je ena izmed redkih izjem po številnih kritikah na ravnanje kongresne policije med izgredi. V ponedeljek je oddelek sporočil, da so suspendirali dva policista, več kot ducat drugih pa preiskujejo zaradi neprimernega povezovanja s protestniki.

Posnetek policista, ki mu je ime Eugene Goodman , prikazuje, kako se ta sam po stopnicah vzpenja pred izgredniki, ki so prejšnji teden vdrli v ameriški kongres. Vidi se tudi, kako Goodman pogleduje proti vstopu v senatno dvorano preden moške zvabi stran.

V videu, ki ga je posnel novinar Huffington Posta Igor Bobić, temnopoltega Goodmana lovijo številni moški. Vodilni med njimi je bil identificiran kot Doug Jensen iz Iowe. Aretirala ga je lokalna policija v povezavi z FBI zaradi njegove vpletenosti v izgrede.

Posnetek prikazuje Goodmana, ki teče po stopnicah in v radio zakliče "drugo nadstropje!", da na bližanje izgrednikov opozori druge policiste. Ko se ozre k vhodu v senat, odrine Jensena, da bi pozornost preusmeril nase in obvaroval tiste, ki so se tam skrivali.

"Policist ali ne, videti temnopoltega moškega, ki ga lovi nekdo, ki nosi konfederacijsko zastavo … s tem je nekaj narobe, to se ne bi smelo nikoli več zgoditi. Spominja na vse, kar moramo popraviti," je dejal Burkhalter.

Javno sta ga izpostavila in se mu zahvalila kongresnik Bill Pascrell in senator Bob Casey. Njegovo soočenje s protestniki se je zgodilo le nekaj minut preden je oblastem uspelo zapečatiti vrata dvorane.

Kaj se po izgredih dogaja znotraj kongresne policije?

Za varovanje 435 kongresnikov, 100 senatorjev, njihovih zaposlenih in območja je sicer zadolženih 2300 policistov. Načelnik policije Steven Sund je po pozivu predsednice predstavniškega doma kongresa Nany Pelosiže odstopil.

Državni tožilec Michael Sherwin je dejal, da bo pravosodno ministrstvo kazensko preganjalo kateregakoli policista, za katerega bi se izkazalo, da je sodeloval z izgredniki.