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Junaški pilot 'ugrabljenega' leta: 'Nisem mogel dovoliti, da ljudje umrejo'

Abu Dabi, 02. 10. 2026 10.42 pred 53 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Pilot Smit Machchhar govoril z indijskim premierjem Narendo Modijem.

Ko ga je kopilot med letom napadel s sekiro, je imel v mislih le dve stvari – boj za preživetje in ostale ljudi na letalu. Ko je hudo poškodovan padel na tla, se je ustrašil, da ne bo več mogel vstati. Zavedal se je, da mora nujno odkleniti vrata pilotske kabine. "Boril sem se za svoje življenje, a hkrati sem vedel, da ne morem dopustiti, da bi vsi drugi umrli," je povedal junaški pilot "ugrabljenega" letala.

Pilot letalske družbe Flydubai Smit Machchhar se po tem, ko ga je med letom iz Dubaja proti Tel Avivu napadel njegov kopilot, s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici v Abu Dabiju, prestolnici Združenih arabskih emiratov.

Pilot Smit Machchhar
Pilot Smit Machchhar
FOTO: AP

Poškodovani pilot je po poročanju CNN-a zdaj govoril z indijskim premierjem Narendro Modijem ter mu opisal incident, za katerega preiskovalci sumijo, da je šlo za poskus ugrabitve letala z namenom njegovega strmoglavljenja, Izrael pa ga obravnava kot poskus terorističnega napada.

Machchhar je opisal svoj boj za življenje in strah, da mu ne bo uspelo rešiti ne sebe ne ostalih potnikov na letalu. "Hudo ranjen sem padel na tla. In takrat sem pomislil – kaj pa, če ne bom mogel več vstati?" je povedal.

Machchhar se je na tleh skušal obraniti kopilotovih napadov s sekiro, boril se je za življenje, ko je nenadoma ugotovil, da letalo izgublja višino. "V tistem trenutku sem vedel, da se moram potruditi. Vrata so bila tam. Še vedno me je napadal, ko sem jih uspel odpreti. In takrat so v kabino vdrli vsi," je povedal.

Več potnikov in kabinskega osebja je takrat uspelo obvladati napadalca. Kot poročajo mediji, pa je potnike v kabini pričakal grozljiv prizor. Povsod je bila kri, na tleh je ležal hudo ranjeni pilot, njegov obraz je bil spačen od bolečine.

Modi je pohvalil Machchharjevo junaštvo in dejal, da so njegov "pogum, potrpežljivost in hitro razmišljanje rešili življenja številnih ljudi". Pilota, ki prihaja iz Indije, v njegovi domači državi slavijo kot junaka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je že ocenil, da je njegov pogum preprečil "ugrabitev, podobno tisti 11. septembra 2001".

Preberi še 'Ugrabitev' letala: Izrael incident obravnava kot poskus terorističnega napada

Machchhar trenutno okreva v bolnišnici v Abu Dabiju; sprva so ga zdravili v Savdski Arabiji, kjer je moralo preusmerjeno letalo zasilno pristati. Kot je za ameriški medij povedal eden od potnikov na krovu letala, zobozdravnik Shota Musaev, ki je visoko v zraku prvi oskrbel rane pilota, je Machchhar izgubil veliko krvi.

V bolnišnici je očeta dveh otrok že obiskala njegova hči. Njegov mlajši sin, star dve leti, pa se s poškodovanim očetom še ni srečal.

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KOMENTARJI4

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rok1211
02. 10. 2026 12.24
hrabro in hvale vredno dejanje! Ni potrebno omenjati nacionalnosti
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0 0
bohinj je zakon
02. 10. 2026 12.24
Indijce sem zmeraj spoštoval zaradi njihovega poštenega značaja, Tokrat tudi hrabrost.
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0 0
MissYay
02. 10. 2026 12.22
Kako dolgo boste še na 24 ur podpirali teroriste in objavljali njihove komentarje?
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0 0
FrankCostello
02. 10. 2026 12.08
Misli, da so žiteki hoteli drugačno zgodbo, pa je pilot pokvaril sanje Netanjahuja!
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-2
1 3
Wolfman
02. 10. 2026 12.02
Zgodba za lahko noč.
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-4
0 4
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