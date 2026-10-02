Junaški pilot 'ugrabljenega' leta: 'Nisem mogel dovoliti, da ljudje umrejo'

Pilot letalske družbe Flydubai Smit Machchhar se po tem, ko ga je med letom iz Dubaja proti Tel Avivu napadel njegov kopilot, s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici v Abu Dabiju, prestolnici Združenih arabskih emiratov.
Poškodovani pilot je po poročanju CNN-a zdaj govoril z indijskim premierjem Narendro Modijem ter mu opisal incident, za katerega preiskovalci sumijo, da je šlo za poskus ugrabitve letala z namenom njegovega strmoglavljenja, Izrael pa ga obravnava kot poskus terorističnega napada.
Machchhar je opisal svoj boj za življenje in strah, da mu ne bo uspelo rešiti ne sebe ne ostalih potnikov na letalu. "Hudo ranjen sem padel na tla. In takrat sem pomislil – kaj pa, če ne bom mogel več vstati?" je povedal.
Machchhar se je na tleh skušal obraniti kopilotovih napadov s sekiro, boril se je za življenje, ko je nenadoma ugotovil, da letalo izgublja višino. "V tistem trenutku sem vedel, da se moram potruditi. Vrata so bila tam. Še vedno me je napadal, ko sem jih uspel odpreti. In takrat so v kabino vdrli vsi," je povedal.
Več potnikov in kabinskega osebja je takrat uspelo obvladati napadalca. Kot poročajo mediji, pa je potnike v kabini pričakal grozljiv prizor. Povsod je bila kri, na tleh je ležal hudo ranjeni pilot, njegov obraz je bil spačen od bolečine.
Modi je pohvalil Machchharjevo junaštvo in dejal, da so njegov "pogum, potrpežljivost in hitro razmišljanje rešili življenja številnih ljudi". Pilota, ki prihaja iz Indije, v njegovi domači državi slavijo kot junaka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je že ocenil, da je njegov pogum preprečil "ugrabitev, podobno tisti 11. septembra 2001".
Machchhar trenutno okreva v bolnišnici v Abu Dabiju; sprva so ga zdravili v Savdski Arabiji, kjer je moralo preusmerjeno letalo zasilno pristati. Kot je za ameriški medij povedal eden od potnikov na krovu letala, zobozdravnik Shota Musaev, ki je visoko v zraku prvi oskrbel rane pilota, je Machchhar izgubil veliko krvi.
V bolnišnici je očeta dveh otrok že obiskala njegova hči. Njegov mlajši sin, star dve leti, pa se s poškodovanim očetom še ni srečal.
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