Junaški pilot 'ugrabljenega' leta: 'Nisem mogel dovoliti, da ljudje umrejo'

Pilot letalske družbe Flydubai Smit Machchhar se po tem, ko ga je med letom iz Dubaja proti Tel Avivu napadel njegov kopilot, s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici v Abu Dabiju, prestolnici Združenih arabskih emiratov.

Poškodovani pilot je po poročanju CNN-a zdaj govoril z indijskim premierjem Narendro Modijem ter mu opisal incident, za katerega preiskovalci sumijo, da je šlo za poskus ugrabitve letala z namenom njegovega strmoglavljenja, Izrael pa ga obravnava kot poskus terorističnega napada.

Machchhar je opisal svoj boj za življenje in strah, da mu ne bo uspelo rešiti ne sebe ne ostalih potnikov na letalu. "Hudo ranjen sem padel na tla. In takrat sem pomislil – kaj pa, če ne bom mogel več vstati?" je povedal.

Machchhar se je na tleh skušal obraniti kopilotovih napadov s sekiro, boril se je za življenje, ko je nenadoma ugotovil, da letalo izgublja višino. "V tistem trenutku sem vedel, da se moram potruditi. Vrata so bila tam. Še vedno me je napadal, ko sem jih uspel odpreti. In takrat so v kabino vdrli vsi," je povedal.