Tujina

Junaški policist rešil dojenčico, ki se je dušila

New York, 13. 12. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Komentarji
5

V posnetku, ki je zaokrožil po spletu, je videti, kako junaški newyorški policaj na poti v službo reši dojenčico, ki se je dušila. Na poti v službo je na odstavnem pasu opazil avtomobil, ki nenavadno hitro vozi, ga ustavil in paničnemu očetu priskočil na pomoč.

Newyorški policist Michael Greaney se je v sredo okoli 8.45 zjutraj odpravljal v pisarno, ko je opazil črn BMW, ki je hitel po odstavnem pasu avtoceste. Greaney, ki je vozil civilno vozilo, je prižgal luči in se ustavil, da bi videl, kaj se dogaja.

Izkazalo se je, da je bil voznik panični oče, ki je policistu rekel, da se njegov dojenček duši.

Greaney je segel v avto, dvignil majhno deklico v roza jopiču in jo večkrat udaril po hrbtu, medtem ko jo je držal ob cesti.

Oče se je odpeljal in pozneje policiji potrdil, da je deklica v redu.

deklica dušenje dojenček policist amerika zda
Veščec
13. 12. 2025 17.07
pa pravijo d sam "ustrahujejo",evo dokaza.čestitke policaju in srečno družini
ODGOVORI
0 0
3320.
13. 12. 2025 16.41
+3
To je pravi policaj.
ODGOVORI
3 0
CUORE MILANO
13. 12. 2025 16.39
+3
Še več takih rešiteljev in prisebnežev.. 💪 ne pa kasantev in posebnežev
ODGOVORI
3 0
lakala28
13. 12. 2025 16.23
+5
Junaški? Prej priseben in požrtvovalen. Kapo dol, da se ni odpeljal naprej, brez da bi preveril, kaj se dogaja. Sreča z malčico in starše!
ODGOVORI
5 0
Killing of Hind Rajab
13. 12. 2025 16.21
+3
❤️
ODGOVORI
3 0
