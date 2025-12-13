Junaški policist rešil dojenčico, ki se je dušila

Newyorški policist Michael Greaney se je v sredo okoli 8.45 zjutraj odpravljal v pisarno, ko je opazil črn BMW, ki je hitel po odstavnem pasu avtoceste. Greaney, ki je vozil civilno vozilo, je prižgal luči in se ustavil, da bi videl, kaj se dogaja.

Izkazalo se je, da je bil voznik panični oče, ki je policistu rekel, da se njegov dojenček duši.

Greaney je segel v avto, dvignil majhno deklico v roza jopiču in jo večkrat udaril po hrbtu, medtem ko jo je držal ob cesti.

Oče se je odpeljal in pozneje policiji potrdil, da je deklica v redu.