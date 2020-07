Junaško dejanje: Zagrebčanka iz tonečega vozila rešila moškega

V luči hudih nalivov, ki so poplavili hrvaško prestolnico, tamkajšnji mediji poročajo o pogumni domačinki. Iz avtomobila, ki je obstal v visoki vodi v podvozu, je rešila moškega. Slednji se sam ni mogel rešiti iz vozila, ki je tonilo, Zagrebčanka pa je brez pomislekov skočila v vodo in ga spravila na varno.

V petek zvečer so Zagreb zajeli hudi nalivi, ki so povzročili poplave. Zagrebški gasilci so med drugim reševali voznike in potnike iz avtomobilov, ki so obtičali v visoki vodi na mestnih ulicah. Fotografije z družbenih omrežij prikazujejo poplavljene ulice in avtomobile pod vodo:

Hrvaška televizija N1 danes poroča o pogumni ženski, ki je rešila življenje moškemu, ki je ostal ujet v avtomobilu. Kot je Mirna Mrčela opisala za medije, je bila na sprehodu s psom, ko je zaslišala krike na pomoč mimoidočih. Moški se je namreč utapljal v avtomobilu, ki je obtičal v podvozu na Miramarski, ob tem pa ni mogel odpreti vrat. Mimoidoči so klicali reševalce, a so bile vse linije zaradi dogajanja v mestu preobremenjene. "V trenutku sem privezala psa, si sezula čevlje, odložila očala in zaplavala proti avtomobilu," je povedala Mrčela. Ko je prispela do avtomobila, ji je uspelo odpreti vrata, moškemu pa je pomagala splezati na streho vozila. Mrčela je nato rešila še njegovo protezo, saj je bil moški brez ene noge.