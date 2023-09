Junaško priskočil na pomoč prijatelju, kača na koncu pokončala njega

Moški, star okoli 60 let, je v avstralskem Queenslandu umrl zaradi kačjega ugriza. Prijatelja sta se udeležila slovesnosti ob 100-obletnici šole, ki pa se je končala s smrtjo. Nesrečni moški je poskušal pomagati prijatelju in odstraniti kačo strupenjačo, ki se je ovila okoli noge njegovega prijatelja, poroča Guardian.

Kača je žrtev najverjetneje ugriznila v roko. Kot piše Guardian, je reševalna služba dobila klic na pomoč. A moški je v času, ko so reševalci dosegli kraj nesreče, že doživel srčni zastoj. Poskusili so z oživljanjem, a neuspešno. Drugi moški je bil prepeljan v bolnišnico in je v stabilnem stanju. Reševalci sicer ne morejo z gotovostjo trditi, za katero vrsto kače je šlo, a glede na simptome predvidevajo, da je smrtonosni ugriz 'zakrivila' rjava kača.