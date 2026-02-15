Junaško skočili med visoke valove, da bi rešili družino s prevrnjenega čolna

Visoki valovi ob obali Santa Cruza so bili kot nalašč za deskarje na valovih, vendar pa precej bolj nevarni za majhen čoln, ki je glisiral po njih. Da dejanje ni bilo najbolj pametno, se je izkazalo kmalu za tem, saj se je čoln nenadoma prevrnil pred očmi številnih opazujočih deskarjev in se začel potapljati. Ti so se v trenutku brez pomisleka pognali med valove in priskočili na pomoč šestčlanski družini, ki je bila v trenutku nesreče na čolnu. Na krovu so bili poleg dveh odraslih tudi štirje otroci.

Domačini, ki so bili priča incidentu, so bili šokirani, da je družina preživela. Otroci, stari med tri in devet let, so imeli oblečene reševalne jopiče, starši pa ne. Družino so kasneje odpeljali v lokalno bolnišnico na pregled, kjer so ugotovili, da so potniki na čolnu na srečo utrpeli le lažje poškodbe. Kot ugotavljajo številni, je družina med valovi najverjetneje hitela, ker se je skušala izogniti grozečim morskim "goram", ki so se jim približevale. 7. februarja je bilo na tem območju razburkano morje, valovi pa so segali tudi do 3,6 metra v višino, poroča KSBW.

'Nastal je kaos'