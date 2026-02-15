Junaško skočili med visoke valove, da bi rešili družino s prevrnjenega čolna

Visoki valovi ob obali Santa Cruza so bili kot nalašč za deskarje na valovih, vendar pa precej bolj nevarni za majhen čoln, ki je glisiral po njih. Da dejanje ni bilo najbolj pametno, se je izkazalo kmalu za tem, saj se je čoln nenadoma prevrnil pred očmi številnih opazujočih deskarjev in se začel potapljati.
Ti so se v trenutku brez pomisleka pognali med valove in priskočili na pomoč šestčlanski družini, ki je bila v trenutku nesreče na čolnu. Na krovu so bili poleg dveh odraslih tudi štirje otroci.
Domačini, ki so bili priča incidentu, so bili šokirani, da je družina preživela. Otroci, stari med tri in devet let, so imeli oblečene reševalne jopiče, starši pa ne. Družino so kasneje odpeljali v lokalno bolnišnico na pregled, kjer so ugotovili, da so potniki na čolnu na srečo utrpeli le lažje poškodbe.
Kot ugotavljajo številni, je družina med valovi najverjetneje hitela, ker se je skušala izogniti grozečim morskim "goram", ki so se jim približevale. 7. februarja je bilo na tem območju razburkano morje, valovi pa so segali tudi do 3,6 metra v višino, poroča KSBW.
'Nastal je kaos'
Med deskarji, ki so pomagali družini, je bil tudi legenda iz Santa Cruza Darryl Flea Virostko, ki je za tuje medije podoživel hektični trenutek. "Že vnaprej sem vedel, da bo val zadel čoln. Ko se je prevrnil, smo se vsi pognali v akcijo. Morali smo najti ponesrečene. Nastal je kaos, ljudje so se pojavljali od vsepovsod," je povedal za portal Surfer.com.
Najprej so se na gladini po njegovih besedah pojavili otroci, starša pa sta bila ujeta globlje v notranjosti.
14-letni deskar Anderson je dejal, da je po prevrnitvi čolna v vodi najprej zagledal enega od otrok. Nemudoma ga je zagrabil in ga dvignil na svojo desko. "Deskarji smo precej povezana skupnost, ko je nekdo v težavah, mu vedno pomagamo," je dejal.
Poveljnik gasilcev v Santa Cruzu Rob Oatey je pohvalil hipno ukrepanje deskarjev. "Ni običajno ali vsak dan, da ljudje nemudoma priskočijo na pomoč osebi v težavah. Zato je izjemno pomembno, da imamo v skupnosti ljudi, ki so pripravljeni narediti ta korak in se vključiti v izrednih razmerah," je dejal.
