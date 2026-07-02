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Hrvaška junija v rdečem, izjema le en kraj

Zagreb, 02. 07. 2026 18.11 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Hrvaška junija v rdečem

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je objavil analizo vremenskih razmer, po kateri je bil junij v večjem delu Hrvaške toplejši od večletnega povprečja, v nekaterih delih države pa celo izjemno topel.

Vročina na Hrvaškem
Vročina na Hrvaškem
FOTO: Profimedia

Po podatkih DHMZ so odstopanja povprečne mesečne temperature zraka od klimatološke normale (med letoma 1991 in 2020) znašala od 1,7 stopinje Celzija, kolikor so izmerili v Daruvarju in Makarski, do 3,5 stopinje Celzija na Zavižanu, navaja Index. Glede na percentilno porazdelitev je bil junij izjemno topel v Puntijarki, v večjem delu gorate Hrvaške in na severni hrvaški obali ter v delih južne hrvaške obale, in sicer v Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu in Dubrovniku.

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V večjem delu celinske Hrvaške, na območju Parga in Pazina ter na preostalih delih južne hrvaške obale, je bilo zelo toplo, tople razmere pa so zabeležili tudi na meteorološki postaji Daruvar. Padavine pa so bile v večjem delu države v mejah normale. 

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KOMENTARJI1

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Buča hokaido
02. 07. 2026 18.46
Kakšen članek je to: bilo je zelo toplo, padavine so bile v mejah normale. 😖
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