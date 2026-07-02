Hrvaška junija v rdečem, izjema le en kraj

Po podatkih DHMZ so odstopanja povprečne mesečne temperature zraka od klimatološke normale (med letoma 1991 in 2020) znašala od 1,7 stopinje Celzija, kolikor so izmerili v Daruvarju in Makarski, do 3,5 stopinje Celzija na Zavižanu, navaja Index. Glede na percentilno porazdelitev je bil junij izjemno topel v Puntijarki, v večjem delu gorate Hrvaške in na severni hrvaški obali ter v delih južne hrvaške obale, in sicer v Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu in Dubrovniku.
V večjem delu celinske Hrvaške, na območju Parga in Pazina ter na preostalih delih južne hrvaške obale, je bilo zelo toplo, tople razmere pa so zabeležili tudi na meteorološki postaji Daruvar. Padavine pa so bile v večjem delu države v mejah normale.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.