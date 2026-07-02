Hrvaška junija v rdečem, izjema le en kraj

Po podatkih DHMZ so odstopanja povprečne mesečne temperature zraka od klimatološke normale (med letoma 1991 in 2020) znašala od 1,7 stopinje Celzija, kolikor so izmerili v Daruvarju in Makarski, do 3,5 stopinje Celzija na Zavižanu, navaja Index. Glede na percentilno porazdelitev je bil junij izjemno topel v Puntijarki, v večjem delu gorate Hrvaške in na severni hrvaški obali ter v delih južne hrvaške obale, in sicer v Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu in Dubrovniku.