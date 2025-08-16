Junija z njim napadli Iran, na Aljaski poletel nad Putinovo glavo

Ameriški bombnik in lovska letala, ki so poleteli nad Putinom in Trumpom.

Med hojo do govorniškega odra pa je območje prežel hrup, ki je nekoliko presenetil tudi Putina. Ta je dvignil glavo in nad seboj je lahko opazoval prelet bombnika B-2 - simbol ameriške moči, ki so ga Američani uporabili tudi v nedavnem napadu na Iran. Na vsaki strani bombnika sta bili še po dve lovski letali Lockheed Martin F-35 Lightning II.

B-2 je najdražje posamezno letalo v zgodovini ZDA, ki so ga uradno začeli uporabljati leta 1997, prvič pa je sodelovalo v bojnih operacijah na Kosovu in v Srbiji leta 1999. Od začetka programa razvoja pa do danes je vrednost enega letala skupaj z vzdrževanjem presegla dve milijardi evrov.

Putin si je prelet ogledal brez posebnega izraza na obrazu. Ali je Trump osebno naročil bombnike in prelet nad letalsko bazo kot nekakšno demonstracijo moči pred pogovori z Rusijo, ni znano.