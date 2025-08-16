Svetli način
Tujina

Junija z njim napadli Iran, na Aljaski poletel nad Putinovo glavo

Anchorage, 16. 08. 2025 07.35 | Posodobljeno pred 4 minutami

N.L.
1

Ameriški predsednik Donald Trump je za ruskega kolega Vladimirja Putina ob prihodu na Aljasko pripravil poseben sprejem, s katerim je demonstriral tudi ameriško vojaško moč. Voditelja je namreč preletel bombnik in več lovskih letal, ki so jih Američani junija uporabili v napadu na iranska jedrska območja.

Putina je ob pristanku na letališču na Aljaski pričakala formacija štirih ameriških lovcev F-22 Raptor. 

Med hojo do govorniškega odra pa je območje prežel hrup, ki je nekoliko presenetil tudi Putina. Ta je dvignil glavo in nad seboj je lahko opazoval prelet bombnika B-2 - simbol ameriške moči, ki so ga Američani uporabili tudi v nedavnem napadu na Iran. Na vsaki strani bombnika sta bili še po dve lovski letali Lockheed Martin F-35 Lightning II. 

B-2 je najdražje posamezno letalo v zgodovini ZDA, ki so ga uradno začeli uporabljati leta 1997, prvič pa je sodelovalo v bojnih operacijah na Kosovu in v Srbiji leta 1999. Od začetka programa razvoja pa do danes je vrednost enega letala skupaj z vzdrževanjem presegla dve milijardi evrov.

Putin si je prelet ogledal brez posebnega izraza na obrazu. Ali je Trump osebno naročil bombnike in prelet nad letalsko bazo kot nekakšno demonstracijo moči pred pogovori z Rusijo, ni znano. 

Brez dogovora in premirja: Trump in Putin po treh urah končala pogovore

kivzfccz
16. 08. 2025 08.12
Putinu ni mar za Trampove grožnje.Z to gesto je Tramp le osramotil svojo , vedno nasilno drzavo.
