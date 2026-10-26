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Jutro po Vučićevem porazu: prizori 'osvobojenega' Pionirskega parka

Beograd , 26. 10. 2026 12.25 pred 39 minutami 1 min branja 16

Avtor:
A.K.
Jutro po volitvah v Srbiji

Šotorsko naselje, znano kot Ćaciland, ki je več mesecev stalo pred stavbo predsedstva Srbije na območju Pionirskega parka, so po porazu Aleksandra Vučića na parlamentarnih volitvah povsem 'osvobodili'. Na območju so jutro po Vučićevem porazu zažgana vozila, ograje so prevrnjene in odvržene, na tleh pa so tudi ostanki šotorov.

Ćaciland je nastal marca 2025. Podporniki Srbske napredne stranke (SNS) so postavili šotore kot odziv na študentske proteste. Kamp je bil ograjen in zaprt za javnost. V času njegovega obstoja so mediji poročali tudi o napadih na novinarje, aktiviste in opozicijske politike. Potem ko je Aleksandar Vučić priznal volilni poraz, je več sto občanov odstranilo ograje in podrlo šotore, s čimer se je simbolično končalo obdobje obstoja Ćacilanda, poroča Net.hr.

Pionirski park je tako po letu in pol znova odprt za vse občane. Kovinske ograje, ki so leto in pol zapirale dostop do območja, so zdaj padle. Občani so jih sinoči med slavjem ob volilni zmagi Študentske liste podrli in ponovno omogočili prehod skozi park. Po parku so tako jutro kasneje raztreseni številni odpadki, med njimi šotori, kovinske konstrukcije, mize in stoli. Vidne so tudi sledi požara, ki je izbruhnil sinoči, ko je zagorel eden od šotorov.

Občani se tako vračajo na to javno površino, ki so jim jo 'vzeli' 6. marca 2025.

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KOMENTARJI16

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ares2
26. 10. 2026 13.11
To pa nisi diht, da od veselja zažigaš avtomobile itd... Tam bo še vsega, mogoče pa res tisto drži 6 mesecev veselja, potem pa jok...
Odgovori
-1
2 3
bohinj je zakon
26. 10. 2026 13.08
Ta slikca pove vse o novih oblastnikih. Rušili bodo. Nič dobrega za Srbijo.
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-7
0 7
Posteni
26. 10. 2026 13.17
Jaa.ker pionirski park je b jaaaj.. zate.. bohinj..pateticen si
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0 0
mario7
26. 10. 2026 13.06
O Slovenski referendumih se pol toliko ni pisalo kot o volitvah v tuji državi. Slovenci z tem nimamo nič (več).
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+5
6 1
mario7
26. 10. 2026 13.03
Kdaj bodo volitve pri ukrotih ?
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+0
2 2
borjac
26. 10. 2026 12.59
Študenti so zmagali , porušili , so "osvobodili" Pionirski park l zažgali avtomobile , sežgali šotore , UNIČILI VSE , .... Študentje so nam 2 leti solili pamet z "demokracijo in svobodo govora" , pa so VSE UNIČILI , malce čudaška je ta njihova demokracija ... mogoče pa so isti kot je bil Vučić ???
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-2
5 7
undisputed
26. 10. 2026 13.03
Daj ne lazi, konec je z vami boti!!! Nihce ni zazigal vozil
Odgovori
+0
3 3
TamauPaTapriden
26. 10. 2026 13.10
Tole je en cigaretni ogorek v primerjavi s Parizom
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+2
2 0
Posteni
26. 10. 2026 13.17
Botci lazes pa..lazes..sam ne gre vam vec
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0 0
kakorkoliže
26. 10. 2026 12.55
Kdaj pride pri nas čistka skorumpirancev?
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+0
2 2
Vzorčen primer
26. 10. 2026 13.05
Že poteka. Sicer morajo romuni pomagat, ker je še preveč golobovega kadra v policiji.
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+1
2 1
sLOVEnec56
26. 10. 2026 13.08
To kar je pri nas kriminal, tam še v ustavi ni sporno!!
Odgovori
0 0
HitriKrtek
26. 10. 2026 12.49
To so vam Vučičevi naredli! Saj vsi vemo, da bodo mediji poskušali prikazati neresnico. Bravo narod, zdaj pa pogumno spucati vso korupcijo in zlifrat v zapor vse Vučiče in podobne Jankoviče!
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+4
7 3
Samo navijač
26. 10. 2026 12.47
Pa kaj nas Slovence briga. Šest ali sedem člankov na to temo. Prodani ne slovenski medij.
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+9
11 2
HitriKrtek
26. 10. 2026 12.53
Pa malo pa nas, sporočajo ti, kaj bi mogoče morali slovenci početi, razmisliti malo kdo nam vlada in pričeti kriminalce označevati za kriminalce, ne pa da se zgodijo politične sage.. oni pa z imunitetami kljub jasni korupciji šetkajo okrog.
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+2
5 3
sLOVEnec56
26. 10. 2026 13.06
to kar je pri nas kriminal, pri njih še po ustavi ni sporno!!
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0 0
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