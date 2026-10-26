Jutro po Vučićevem porazu: prizori 'osvobojenega' Pionirskega parka

Ćaciland je nastal marca 2025. Podporniki Srbske napredne stranke (SNS) so postavili šotore kot odziv na študentske proteste. Kamp je bil ograjen in zaprt za javnost. V času njegovega obstoja so mediji poročali tudi o napadih na novinarje, aktiviste in opozicijske politike. Potem ko je Aleksandar Vučić priznal volilni poraz, je več sto občanov odstranilo ograje in podrlo šotore, s čimer se je simbolično končalo obdobje obstoja Ćacilanda, poroča Net.hr.

Pionirski park je tako po letu in pol znova odprt za vse občane. Kovinske ograje, ki so leto in pol zapirale dostop do območja, so zdaj padle. Občani so jih sinoči med slavjem ob volilni zmagi Študentske liste podrli in ponovno omogočili prehod skozi park. Po parku so tako jutro kasneje raztreseni številni odpadki, med njimi šotori, kovinske konstrukcije, mize in stoli. Vidne so tudi sledi požara, ki je izbruhnil sinoči, ko je zagorel eden od šotorov.

Občani se tako vračajo na to javno površino, ki so jim jo 'vzeli' 6. marca 2025.