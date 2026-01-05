Naslovnica
Voyo.si
Tujina

'Mednarodno pravo ostaja črka na papirju, prevladuje vojaška moč'

Ljubljana, 05. 01. 2026 19.22 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
Svet N.L.
Dim po ameriških napadih na Venezuelo

Kaj čaka Venezuelo, potem ko so ZDA prijele predsednika Nicolasa Madura in ga že postavile pred sodnika? "Opazimo lahko novo skovanko 'narkoterorizem'. Doslej se za preprodajo mamil ta beseda ni uporabljala," pojasnjuje predstojnica katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Jelena Juvan.

Maduru in soprogi očitajo narkoterorizem in trgovino z drogami in orožjem. S kakšno pravico ZDA sploh sodijo Maduru za dejanja, ki jih je, če jih je, počel v Venezueli? "Ne vidim nobene legitimne podlage, da posebne enote ene države zajamejo državljana na ozemlju njegove države, ga ugrabijo in privedejo na svoje ozemlje in sodijo tam po lastni zakonodaji. ZDA nimajo pristojnosti nad Venezuelo. Pravniki, ki zagovarjajo ta zaseg, bodo v svoji zakonodaji zagotovo našli pravno podlago za to," meni Juvanova.

Preberi še Maduro in njegova žena sta se izrekla za nedolžna

Niti ameriški predsednik Donald Trump sam ne skriva svojih apetitov po venezuelski nafti. "Kar je Trump od nastopa mandata povedal, so odkrite grožnje drugim državam. Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu. Kot je povedal ameriški zunanji minister, ne gre za to, da ZDA želijo njihovo nafto, ampak da ne bodo dovolili, da ima dostop in nadzor do te nafte država, ki je nasprotnica ZDA," pojasnjuje Juvanova in ob tem izpostavlja tudi druge države, predvsem Iran, Kitajsko in Rusijo.

Kdo bi torej moral reševati desetletja dolge pozive venezuelskega ljudstva, ki so že povsem izčrpani od življenja tam, Maduro je nenazadnje nelegitimen predsednik. "Normalen proces bi bil, da se znotraj države rešujejo težave, da se okrepi opozicija, ki bi morda nato lahko zmagala na volitvah, možno je tudi, da bi se oblast spremenila na nasilen način," o potencialnih scenarijih pravi obramboslovka, ki izpostavlja, da se zunanja sila, v tem primeru ZDA, ponavadi poveže z opozicijo. V tem primeru pa naslednica Madura pripada sistemu, ki je že na oblasti.

Kako pa bi se morala odzvati mednarodna skupnost in Evropska unija? "Mednarodno pravo ostaja črka na papirju," pravi Juvanova, ki meni, da danes pri doseganju ciljev prevladuje zgolj vojaška moč.

Nicolas Maduro Venezuela ZDA mednarodno pravo vojaška moč

Življenje pod Madurom: 'Pokojnina ne znaša niti en dolar na mesec'

Na otoku v Indijskem oceanu obtičalo 400 turistov, tudi šest Hrvatov

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rCharles
05. 01. 2026 20.38
jaz ne razumem te lazne morale... igra je ista zadnjih 30 let, samo zdaj so se karte premesale in se pac cupkajo druge drzave
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
05. 01. 2026 20.26
'Mednarodno pravo ostaja črka na papirju, prevladuje vojaška moč'. Tako bo ostalo vse dotlej, dokler se OZN ne bo drugače organizirala in bo dejansko mednarodna skupnost imela odločilno besedo, ne pa eden ali drugi večni "špilfrderber", kot so ZDA ali mosskovija, ki v Varnostnem svetu vedno blokirata drug drugega. Sicer pa do takšne anomalije ne bi nikoli prišlo, če ne bi Američanom na nekih norih volitvah zmagal nori riđo. Celo Bush ml. ni bil tako nor kot je tale.
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
05. 01. 2026 20.33
Ko je bil Tito, taki niso upal afne guncat!?
Odgovori
0 0
M_teoretik
05. 01. 2026 20.26
Ne le Geografija, tud Fuzika je Trampu tuja. Očitno ne pozna fizikalnih zakonov o Sili, Uporu, Trenjih,...!?
Odgovori
0 0
M_teoretik
05. 01. 2026 20.27
* Fizika, itak.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
05. 01. 2026 20.23
Iz FDV pridejo politiki. Tam učijo da je zemlja ravna :(
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
05. 01. 2026 20.23
Če nimaš obramboslovne diplome, tega ne moreš zgruntat!?
Odgovori
+1
1 0
bronco60
05. 01. 2026 19.51
Evo, kaj pomeni moč, ne pa neke floskule, mednarodno pravo in take nebuloze, na vrsti je Grenland, potem Norwey itd
Odgovori
+1
3 2
Veščec
05. 01. 2026 19.36
zdej naj pa kolumbijci pridejo po donija in meliko,pa to
Odgovori
+2
2 0
tornadotex
05. 01. 2026 19.29
Vse države okoli nas se hitro oborožujejo,ker le to vodi do neke varnosti...vse ostalo je samo nakladanje levega pola o nekih kvazi mednarodnih pravnih zakonov,ki bi naj nas varovalo...kar je totalno bluzenje...realnost je pred našimi očmi...Levičarji so še tri leta nazaj sanjali Slovenijo brez vojske,brez obrambe...moraš biti res počen, da tako razmišljaš !!
Odgovori
+2
5 3
Zmaga Ukrajini
05. 01. 2026 20.36
ZDAJ se oborožujejo, kar je normalno in pričakovano glede na sedanjo situacijo. Pred štirimi leti pa niti Švedski, niti Finski ni padlo na kraj pameti, da bi se pridružile v NATO. Kot tudi nikomur v EU ni padlo na pamet, da bi občutno povečal obrambne izdatke. Tako smo razmišljali tudi mnogi v Sloveniji, ki smo se spraševali o smiselnosti članstva v NATO, saj nas to precej drago stane in nihče ni pričakoval kakšnega bedaka, ki bi s tanki vdrl v sosednjo državo. Skratka, če ne bi bilo putlerja, bi tako tudi ostalo. Tako pa je njegova "tridnevna specijalna vojna operacija" dokazala, da so med nami še vedno imperialistični zločinci, ki so ostali v prejšnjem stoletju in zaradi katerih moramo denar, ki bi ga lahko namenili miroljubnim dejavnostim kot npr. v zdravstvo, izobraževanje, stanovanja za mlade,... pač namenjati povečanim izdatkom za obrambo države. Pa še to nekateri ne zmorejo razumeti, saj v očitnem kršitelju mednarodnega prava ne uspejo uvideti nobene nevarnosti. Skratka, lahko je biti pameten po bitki. Danes pa vsi vemo kako je s tem.
Odgovori
0 0
