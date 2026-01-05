'Mednarodno pravo ostaja črka na papirju, prevladuje vojaška moč'

Maduru in soprogi očitajo narkoterorizem in trgovino z drogami in orožjem. S kakšno pravico ZDA sploh sodijo Maduru za dejanja, ki jih je, če jih je, počel v Venezueli? " Ne vidim nobene legitimne podlage, da posebne enote ene države zajamejo državljana na ozemlju njegove države, ga ugrabijo in privedejo na svoje ozemlje in sodijo tam po lastni zakonodaji. ZDA nimajo pristojnosti nad Venezuelo. Pravniki, ki zagovarjajo ta zaseg, bodo v svoji zakonodaji zagotovo našli pravno podlago za to, " meni Juvanova.

Niti ameriški predsednik Donald Trump sam ne skriva svojih apetitov po venezuelski nafti. "Kar je Trump od nastopa mandata povedal, so odkrite grožnje drugim državam. Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu. Kot je povedal ameriški zunanji minister, ne gre za to, da ZDA želijo njihovo nafto, ampak da ne bodo dovolili, da ima dostop in nadzor do te nafte država, ki je nasprotnica ZDA," pojasnjuje Juvanova in ob tem izpostavlja tudi druge države, predvsem Iran, Kitajsko in Rusijo.

Kdo bi torej moral reševati desetletja dolge pozive venezuelskega ljudstva, ki so že povsem izčrpani od življenja tam, Maduro je nenazadnje nelegitimen predsednik. "Normalen proces bi bil, da se znotraj države rešujejo težave, da se okrepi opozicija, ki bi morda nato lahko zmagala na volitvah, možno je tudi, da bi se oblast spremenila na nasilen način," o potencialnih scenarijih pravi obramboslovka, ki izpostavlja, da se zunanja sila, v tem primeru ZDA, ponavadi poveže z opozicijo. V tem primeru pa naslednica Madura pripada sistemu, ki je že na oblasti.

Kako pa bi se morala odzvati mednarodna skupnost in Evropska unija? "Mednarodno pravo ostaja črka na papirju," pravi Juvanova, ki meni, da danes pri doseganju ciljev prevladuje zgolj vojaška moč.