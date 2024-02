Južna Afrika na ICJ vložila nujen zahtevek proti izraelski ofenzivi na Rafo

OGLAS

Palestinski otroci v Rafi FOTO: icon-expand

"V zahtevku, ki so ga sodišču predložili 12. februarja, je vlada Južne Afrike v torek izjavila, da je resno zaskrbljena, da je vojaška ofenziva brez primere proti Rafi, kot jo je napovedala država Izrael, že povzročila in bo vodila v nadaljnje množično pobijanje, škodovanje in uničenje," so zapisali v izjavi predsedstva Južne Afrike. Opozorili so, da bi to pomenilo resno in nepopravljivo kršitev tako konvencije o preprečevanju genocida kot tudi odredbe haaškega sodišča iz 26. januarja. Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu je namreč prejšnji mesec v tožbi, ki jo je vložila Južna Afrika, Izraelu odredilo, da mora sprejeti vse ukrepe, da prepreči, da bi izraelske sile zagrešile genocid nad Palestinci v Gazi. Palestincem pa je priznalo pravico do zaščite pred dejanji genocida.

Izrael je zanikal vse obtožbe o genocidu v Gazi, sodišče pa je prosil, naj v celoti zavrne primer, češ da Izrael spoštuje mednarodno pravo in ima pravico do obrambe. Nedavno pa je izraelska vlada sporočila, da namerava razširiti svoje kopenske vojaške operacije na Rafo, kamor se je zateklo več kot milijon razseljenih Palestincev iz Gaze. ICJ je na svojem profilu na družbenem omrežju X objavilo zahtevek Južne Afrike, s tem so potrdili, da so ga prejeli. "V skladu s 75. členom se lahko sodišče kadarkoli odloči na lastno pobudo, da preuči, ali okoliščine primera zahtevajo izrek začasnih ukrepov, ki naj jih sprejme ali upošteva katera od oziroma vse strani," so zapisali ob objavi zahtevka. Dodali so, da so kopijo zahtevka poslali tudi drugi stranki v postopku, torej Izraelu.

