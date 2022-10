Južna Afrika zavrača zaseg sankcionirane ruske superjahte

"Južna Afrika ni zakonsko zavezana spoštovati sankcij, ki sta jih uvedli ZDA in EU," je novinarjem v Pretoriji povedal tiskovni predstavnik vlade Vincent Magwenya.

"Obveznosti Južne Afrike v zvezi s sankcijami se nanašajo le na tiste sankcije, ki so jih izrecno sprejeli Združeni narodi," je dodal Magwenya. Vlada predsednika Cyrila Ramaphose se je doslej izogibala kritikam Rusije in se vzdržala več glasovanj v ZN, ki so obsodile vojno. Pozvali so k hitri rešitvi za končanje konflikta.