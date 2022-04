Južna Koreja in ZDA začeli skupne vojaške vaje

Ameriške in južnokorejske vojaške sile so začele redne skupne vojaške vaje, ki tokrat potekajo v času povečanih napetosti na Korejskem polotoku. V okviru devetdnevnih vaj želijo okrepiti skupne operacijske sposobnosti in obrambne zmogljivosti, so sporočile ameriške sile.

icon-expand Protestniki so medtem v bližini predsedniške Modre hiše v Seulu organizirali shod proti skupnim vojaškim vajam med Južno Korejo in ZDA. FOTO: AP V okviru rednih vaj, ki potekajo dvakrat letno, si pomagajo z računalniškimi simulacijami, upoštevajo pa tudi morebitni epidemiološki razvoj zaradi covida-19. Ameriške sile v Južni Koreji sicer niso podale podrobnosti glede števila vojakov, ki sodelujejo v tokratnih vajah. ZDA imajo v Južni Koreji sicer nameščenih 28.500 vojakov, ki pomagajo pri odvračanju groženj Severne Koreje. Pjongjang redno očita ZDA, da so vojaške vaje pretveza za načrtovanje napadov na Severno Korejo, kar Washington in Seul zavračata. PREBERI ŠE Severna Koreja testirala nove rakete za izboljšanje 'taktične jedrske učinkovitosti' Je pa v zadnjih tednih za povečanje napetosti poskrbela Severna Koreja, ki je kljub sankcijam in prepovedim okrepila število raketnih testiranj. Med drugim je po lastnih navedbah v soboto testirala tudi nove rakete, namenjene "povečanju učinkovitosti pri delovanju taktičnega jedrskega orožja".