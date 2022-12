Južna Koreja končala z zasegi tujih spolnih lutk. 'Ne spodkopavajo dostojanstva'

Z odločitvijo sodišča, da je uvoz lutk dovoljen, pa se je končala tudi dolgoletna kritična razprava o tem, do kakšne mere se lahko država vmeša v zasebno in intimno življenje njenih državljanov.

Po tem, ko so južnokorejski cariniki na mejah večkrat ustavili pakete z lutkami v človeški podobi in v naravni velikosti, so se uvozniki lutk pritožili. Primer so predali sodišču, to pa se je z njimi strinjalo in carini prepovedalo nadaljnji zaseg 'punčk'. Ob tem so sodniki poudarili, da so lutke namenjene uporabi v zasebnih prostorih, s tem pa ne spodkopavajo človeškega dostojanstva.

Kljub temu, da se država s tem približuje novodobnim standardom, pa bodo verjetno nekatere organizacije za pravice žensk in konservativna društva s potezo sodišča in carine nezadovoljne, saj da poglabljajo spolno objektivizacijo žensk in spodkopavajo javno moralo.

'Doma izdelane lutke slabše, a so se lahko prodajale'

Medtem ko so uvozniki s potezo zadovoljni, pa ostajajo kritični do preteklih nesoglasij med njimi in mejnimi nadzorniki, saj da je bila carina do njih v preteklosti krivična. Kot je dejal vodja spletne prodaje pri uvozniku Carenshare Co Lee Sang-jin, je podjetje v preteklih letih proti carini zaradi zasega lutk vložilo več tožb, zaradi katerih so bili tudi sami ob sredstva. Kot je nadaljeval, so zasegi na mejah pomembno oškodovali gospodarski napredek družbe.

"Mislili smo da je država omejila pravice naših ljudi so iskanja sreče in uporabe lutk v zasebnem življenju," je povedal, kasneje pa dodal, da ljudje spolne lutke uporabljajo tudi v primeru spolne odtujenosti ali za umetniške namene.