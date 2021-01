Zaseg tankerja: Južna Koreja na pogovor poklicala iranskega veleposlanika

Iranski diplomat je južnokorejskim predstavnikom povedal, da je 20-članska posadka, v kateri so državljani Južne Koreje, Mjanmarja, Indonezije in Vietnama, zdrava in na varnem. Južna Koreja pa je pozvala k čim prejšnji izpustitvi ladje, ki je v pristanišču Bandar Abas, ter izpustitvi posadke.

Tanker Hankuk Chemi je bil na poti iz Savdske Arabije v Združene arabske emirate. Iranska revolucionarna garda je v ponedeljek sporočila, da so tanker zasegli in ga preusmerili v Bandar Abas, ker je puščal in s tem onesnaževal morje ter kršil okoljske predpise. Posadko tankerja so aretirali. Po navedbah iranske strani je bilo na plovilu 7200 ton naftnih proizvodov.

V Hormuški ožini je že večkrat prišlo do incidentov. ZDA med drugim očitajo Iranu, da napada tankerje na tem območju, kar Teheran zavrača. Ožina je ena od pomembnejših poti za trgovino z nafto.