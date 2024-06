Južna Koreja vrača udarec: odmevala bo še glasnejša propaganda

Severna Koreja je nad sosedo 9. junija poslala nove balone s smetmi. Južna Koreja bo kot odgovor na zadnje balone obnovila propagandne oddaje ob meji, napovedujejo. Seul je sporoči, da bo namestil zvočnike na meji s Severno Korejo, potem ko je na svojem ozemlju zaznal še 330 balonov. "Danes bomo proti Severni Koreji namestili zvočnike in predvajali oddajo," so v nedeljski izjavi sporočili iz predsednikovega urada. "Takšen ukrep bo severnokorejski vojski in državljanom posredoval sporočila luči in upanja," so dodali v predsednikovem uradu.

Severna in Južna Koreja balone v svojih propagandnih kampanjah uporabljata že vse od korejske vojne v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Znano je namreč, da južnokorejski aktivisti na sever z baloni pošiljajo propagandne letake, hrano, zdravila, gotovino in USB-ključke s filmi in glasbo ter sladkarije, ki so v Severni Koreji prepovedani.

Južnokorejska vojska je ljudi tudi tokrat pozvala, naj se balonov ne dotikajo in naj jih prijavijo oblastem, saj da bo zanje poskrbela vojska. Tudi regionalne vlade so zaprosili, naj poročajo o najdenih balonih s smetmi, je sporočilo obrambno ministrstvo.