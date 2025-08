Južna Koreja odstranjuje propagandne zvočnike ob meji s Severno Korejo

Južnokorejski mediji so danes zjutraj navedli ministrstvo za obrambo v Seulu, ki je dejalo, da je odstranitev zvočnikov praktični ukrep, ki lahko pomaga ublažiti napetosti med Severno in Južno Korejo.

Odstranjevanje je odredil predsednik države Li Džae Mjung. Ta je le nekaj dni po prevzemu funkcije junija letos odredil prekinitev oddajanja propagandnih vsebin prek zvočnikov, ki so kmalu zatem utihnili. Vse zvočnike bodo na meji odstranili do konca tedna.

V uporabi so bili več kot eno leto in so v tem času predvajali politične novice in korejsko pop glasbo, usmerjeno proti severni sosedi. Severna Koreja pa je v tem času odvrgla na stotine balonov, napolnjenih z odpadki, čez mejo.