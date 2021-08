Južnokorejski politiki želijo kriminalizirati 'terorizem sperme'

Vse več obsodb na južnokorejskih sodiščih kaže na čedalje bolj kritičen družbeni odnos do spolnih zlorab. Ta se je v zadnjih letih poostril tudi zaradi globalnega gibanja #MeToo.

Prizadevanja za spremembo zakonodaje so se pojavila po vrsti obtožb, da so moški na skrivaj ejakulirali na ženske predmete. Dejanje, ko moški na skrivaj ejakulirajo ali spermo razmažejo na nekoga ali nekaj drugega, domačini označujejo za "terorizem sperme". O tovrstnem početju se čedalje bolj govori, številni aktivisti pa so poudarili pomanjkanje ustreznega pravnega okvira za kaznovanje dejanj, ki so po njihovem mnenju več kot očitno spolne zlorabe, poroča The Guardian.

Moški so ejakulirali v vse – od čevljev pa do kave svojih sodelavk

Moški, ki je v letu 2019 ženski čevlje napolnil s svojim izlivom, je dobil približno 365 evrov denarne kazni. Policija je takrat pojasnila, da je bil moški obtožen dejanja povzročitve premoženjske škode, saj ni bilo zakonskih določb, da bi zločin lahko obravnavali kot spolno zlorabo.

Istega leta so drugega moškega obsodili na tri leta zaporne kazni zaradi "poskusa poškodovanja", potem ko je v znak maščevanja, ker je zavrnila njegovo snubitev, ženski v kavo med drugim podtaknil odvajalo in afrodiziak. Kljub temu da je v mešanico dodal tudi svojo spermo, ki jo je več kot 54-krat podtaknil tudi v druge pijače in na predmete, zločin ni bil priznan kot spolna zloraba, saj ni šlo za neposredni spolni napad.