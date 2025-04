Suspendiranega predsednika, ki je za nekaj ur razglasil vojno stanje, odstavili

Vseh osem ustavnih sodnikov se je strinjalo, da je bila razglasitev vojnega stanja 3. decembra protiustavna in je predstavljala grožnjo stabilnosti države.

Po odločitvi sodišča so se na ulicah zbrali podporniki in nasprotniki Yoon Suk-yeola

Po nekaj urah ukaz o vojnem stanju preklical

Jun Suk-jeola je v v začetku lanskega decembra osupnil narod in svet s televizijskim naznanilom, da zaradi delovanja protidržavnih sil razglaša izredno vojno stanje. V parlament je ob podpori 24 helikopterjev nemudoma prispelo okrog 280 vojakov, ki naj bi preprečili nadaljnjo politično aktivnost.

190 od 300 poslancev je kljubovalo vojski in si izsililo vstop v poslopje parlamenta, da bi lahko glasovali proti izrednemu ukrepu. Ko jim je to uspelo, Junu ni preostalo drugega, kot da ukaz umakne. V skladu z ustavo je namreč vojno stanje treba odpraviti, če to zahteva večina poslancev.

Junova razglasitev vojnega stanja prvič po več kot štirih desetletjih je državo pahnila v največjo krizo v njeni sodobni zgodovini, nepripravljene pa je ujela tudi njene zaveznice po svetu. ZDA, ki imajo v Južni Koreji nameščenih skoraj 30.000 vojakov, so sprva izrazile veliko zaskrbljenost, po odpravi izrednih razmer pa olajšanje.