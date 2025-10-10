Svetli način
Tujina

Južne Filipine stresel močan potres z magnitudo 7,4

Manila, 10. 10. 2025 07.16 | Posodobljeno pred 23 minutami

Južne Filipine je stresel potres z magnitudo 7,4, so sporočile filipinske oblasti, ki so ob tem izdale opozorilo pred cunamijem. Podobno opozorilo so izdali tudi za sosednjo Indonezijo in Palau, a so ga kasneje preklicali. 54-letna ženska je umrla, potem ko se je nanjo zrušila ograja.

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda (USGS), ki spremlja seizmično aktivnost po vsem svetu, so potres zabeležili okoli 9.40 po krajevnem času (03.40 po srednjeevropskem času). Njegovo žarišče je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od obale Manaya v regiji Mindanao, na globini okoli 60 kilometrov.

54-letna ženska je umrla, potem ko se je nanjo zrušila ograja, je za BBC povedal mestni uradnik mesta Mati Charlemagne Bagasol.

Filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo je izdal opozorilo pred cunamijem in prebivalcem na obalnih območjih svetoval, naj se umaknejo na višje ležeča območja in globlje v notranjost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozorilo so oblasti nato umaknile, kot poroča BBC.

Ameriški center za opozarjanje na cunamije v Pacifiku je opozoril na valove do 3 metre nad gladino plime, ki bodo dosegli filipinsko obalo, in valove do enega metra, ki bodo zadeli Indonezijo in otoško državo Palau.

 Opozorilo pred cunamijem so izdali tudi za Indonezijo in tihomorsko otočje Palau, vendar so ga nekaj ur zatem preklicali.

Po prvih poročilih potres ni zahteval žrtev, je pa sodeč po posnetkih, ki so jih objavili mediji, povzročil škodo na zgradbah.

