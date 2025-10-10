Južne Filipine stresel močan potres z magnitudo 7,4

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda (USGS), ki spremlja seizmično aktivnost po vsem svetu, so potres zabeležili okoli 9.40 po krajevnem času (03.40 po srednjeevropskem času). Njegovo žarišče je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od obale Manaya v regiji Mindanao, na globini okoli 60 kilometrov.

54-letna ženska je umrla, potem ko se je nanjo zrušila ograja, je za BBC povedal mestni uradnik mesta Mati Charlemagne Bagasol.

Filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo je izdal opozorilo pred cunamijem in prebivalcem na obalnih območjih svetoval, naj se umaknejo na višje ležeča območja in globlje v notranjost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozorilo so oblasti nato umaknile, kot poroča BBC.

Ameriški center za opozarjanje na cunamije v Pacifiku je opozoril na valove do 3 metre nad gladino plime, ki bodo dosegli filipinsko obalo, in valove do enega metra, ki bodo zadeli Indonezijo in otoško državo Palau.