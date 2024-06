Poplave v južnem delu Nemčije: ustavljen promet in reševanja s helikopterji

Zaradi poplav so odpovedali železniške prevoze med bavarsko prestolnico München, avstrijskim Bregenzom in švicarskim Zürichom. Prizadeta je bila tudi proga med Ulmom in Augsburgom, vlake na dolgih progah med Stuttgartom in Münchnom pa so preusmerili.

Oblasti v bavarskem okrožju Augsburg so sporočile, da sta popustila nasip in jez, poplave pa že več kot 22 ur poskušajo zajeziti tudi v mestu Reinstetten.

V Fischachu, zahodno od Münchna, so po navedbah lokalnih oblasti s helikopterjem in čolni reševali ljudi iz poplavljenih domov, potem ko je reka Schmutter prestopila bregove. Izredne razmere so razglasili tudi v več sosednjih okrožjih, saj padavine ne pojenjajo, gladina vode pa še naprej narašča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Reke so povzročile poplave tudi v nekaterih drugih mestih na jugu države, v eni od vasi v bližini Bodenskega jezera pa so morali evakuirati šolo, ko je območje začela poplavljati lokalna reka.

Nemška meteorološka služba je za soboto in nedeljo na jugu Nemčije napovedala nadaljnje nevihte in do 80 litrov padavin na kvadratni meter.