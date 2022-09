Zagorelo skladišče največje pariške tržnice, na terenu 30 gasilskih vozil

Ogenj je gasilski ekipi že uspelo omejiti, poškodovan ni bil nihče, je povedal tiskovni predstavnik pariške gasilske službe stotnik Marc Le Moine. Zaradi gostega dima, ki se vije iz 7000 kvadratnih metrov velikega skladišča, so oblasti Parižane pozvale, naj se ne zadržujejo v južnem predmestju. Na terenu je še vedno 30 gasilskih vozil in več kot 100 pripadnikov Policije.

Na tržnici je zaposlenih več kot 12.000 ljudi, skladišča pa so polna sadja in zelenjave, morskih sadežev, mesa, mlečnih izdelkov in rož iz vse Francije in vsega sveta, poroča Washington Post.