Južni del Peruja prizadel močan potres, poškodovani najmanj dve osebi

Potres se je zgodil okoli 13. ure po lokalnem času, njegovo žarišče pa je bilo približno 38 kilometrov severozahodno od mesta Upahuacho v provinci Parinacochas v regiji Ayacucho. Globina je bila 66 kilometrov, poroča AP in drugi mediji. Nekateri mediji, kot španska agencija EFE po drugi strani poročajo, da je bila magnituda potresa 7,2, na globini 108 kilometrov.
Tresenje tal so občutili v več regijah južnega Peruja, med drugim v Ici, Arequipi, Huancavelici, Apurimacu in Cuscu, pa tudi v prestolnici Limi.
Dve osebi sta se poškodovali med evakuacijo svojih domov v mestu Coracora, prestolnici province Parinacochas. Oblasti so medtem poročale o škodi na 22 hišah, šestih zdravstvenih ustanovah in šoli v več krajih v regijah Ayacucho in Cusco.
V okolici Coracore so zaradi potresa zabeležili tudi skalne podore. Perujska mornarica je sporočila, da nevarnosti cunamija ni, navaja AP.
Potresi so v Peruju pogosti, saj država leži na območju tako imenovanega pacifiškega ognjenega obroča, za katerega je značilna pogosta potresna in vulkanska dejavnost.
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