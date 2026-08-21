Južni del Peruja prizadel močan potres, poškodovani najmanj dve osebi

Potres se je zgodil okoli 13. ure po lokalnem času, njegovo žarišče pa je bilo približno 38 kilometrov severozahodno od mesta Upahuacho v provinci Parinacochas v regiji Ayacucho. Globina je bila 66 kilometrov, poroča AP in drugi mediji. Nekateri mediji, kot španska agencija EFE po drugi strani poročajo, da je bila magnituda potresa 7,2, na globini 108 kilometrov.

Tresenje tal so občutili v več regijah južnega Peruja, med drugim v Ici, Arequipi, Huancavelici, Apurimacu in Cuscu, pa tudi v prestolnici Limi.