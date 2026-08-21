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Južni del Peruja prizadel močan potres, poškodovani najmanj dve osebi

Lima, 21. 08. 2026 09.27 pred 3 urami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Posledice potresa v Peruju

Močan potres z magnitudo 6,7 je v četrtek stresel južni del Andov v Peruju. Poškodovani naj bi bili najmanj dve osebi, potres pa je povzročil škodo na več deset domovih, zdravstvenih ustanovah in šoli. Oblasti nevarnosti cunamija niso zaznale.

Potres se je zgodil okoli 13. ure po lokalnem času, njegovo žarišče pa je bilo približno 38 kilometrov severozahodno od mesta Upahuacho v provinci Parinacochas v regiji Ayacucho. Globina je bila 66 kilometrov, poroča AP in drugi mediji. Nekateri mediji, kot španska agencija EFE po drugi strani poročajo, da je bila magnituda potresa 7,2, na globini 108 kilometrov.

Tresenje tal so občutili v več regijah južnega Peruja, med drugim v Ici, Arequipi, Huancavelici, Apurimacu in Cuscu, pa tudi v prestolnici Limi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dve osebi sta se poškodovali med evakuacijo svojih domov v mestu Coracora, prestolnici province Parinacochas. Oblasti so medtem poročale o škodi na 22 hišah, šestih zdravstvenih ustanovah in šoli v več krajih v regijah Ayacucho in Cusco.

V okolici Coracore so zaradi potresa zabeležili tudi skalne podore. Perujska mornarica je sporočila, da nevarnosti cunamija ni, navaja AP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potresi so v Peruju pogosti, saj država leži na območju tako imenovanega pacifiškega ognjenega obroča, za katerega je značilna pogosta potresna in vulkanska dejavnost.

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KOMENTARJI2

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slayer2
21. 08. 2026 10.35
Tole ni več normalno!!!
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+1
1 0
jung
21. 08. 2026 11.43
Res ja !!
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