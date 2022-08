V zapuščenem rudniku napadli snemalno ekipo in posilili osem žensk

Moški, ki bodo stopili pred sodnika, naj bi bili rudarji, ki delajo v zapuščenih rovih v Južni Afriki. Obtoženi so tudi posedovanja orožja in nezakonitega rudarjenja. V reševanje primera se je vključil tudi južnoafriški predsednik Ciril Ramaphosa , ki je v ponedeljek prebivalce pozval k sodelovanju pri preiskavi.

"Osumljenci so vsem ukazali, naj se uležejo na tla, osem žensk so posilili in jim odvzeli vse stvari, nato pa pobegnili s kraja," je še povedal policijski komisar in dodal, da preiskujejo 32 primerov posilstva.

Nelagodje med lokalnim prebivalstvom

Po napadu so se zopet pojavile razprave o kroničnem problemu spolnega nasilja v Južni Afriki. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo prijavljenih skoraj 11 tisoč primerov posilstva, kar je za slabih 14 odstotkov več, kot v enakem obdobju leta prej. Dejansko število primerov je še bistveno večje, saj mnogi primerov ne prijavijo, poroča TheGuardian.

Med lokalnim prebivalstvom vlada tudi vse večji strah, prebivalke pravijo, da se podnevi brez spremstva ne upajo sprehajati po mestu. V državo prihajajo rudarji iz Mozambika in Zimbabveja, da bi se preživljali z delom v zapuščenih rudnikih. Domačini jih krivijo za številne rope in spolne napada. Skupine za človekove pravice pa pravijo, da so tarča zakoreninjene ksenofobije.

Napad so ostro obsodile skupine za pravice žensk, ki so pozvale k večjemu izobraževanju na področju odnosa do žensk in k zaostritvi zakonodaje. V Južni Afriki se namreč le 8,6 odstotka primerov posilstva konča z obsodbo.