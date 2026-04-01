Južno od italijanske Lampeduse našli trupla 19 migrantov

Reševalno operacijo je danes okoli 3. ure izvedla italijanska obalna straža 135 kilometrov južno od Lampeduse v libijskem območju za iskanje in reševanje. Čoln s prebežniki je že v torek opazilo italijansko izvidniško letalo, a na območju ni bilo ne civilnih plovil ne plovil libijske obalne straže, ki bi jim lahko pomagali.

Župan Lampeduse Filippo Mannino je povedal, da se sedem ljudi, med njimi dva otroka, zdravi v bolnišnici zaradi podhladitve in zastrupitve s plini.

Zato so se po besedah tiskovnega predstavnika italijanske obalne straže Roberta D'Arriga odločili, da bodo na območje poslali svojo patruljo. D'Arrigo je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je prevoz migrantov na Lampeduso potekal med zelo slabim vremenom z do sedemmetrskimi valovi.

Vseh 19 migrantov je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa umrlo zaradi podhladitve. Na območju je namreč ob močnem vetru tudi deževalo, temperatura pa je bila deset stopinj Celzija.

Lampedusa velja za pomembno pristanišče za migrante, ki prečkajo Sredozemsko morje iz Severne Afrike, pri čemer mnogi med to nevarno potjo izgubijo življenje. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos v osrednjem Sredozemlju umrlo ali izginilo 624 migrantov.

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je v istem obdobju preko morja v Italijo prispelo 6117 prebežnikov.