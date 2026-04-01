Tujina

Južno od italijanske Lampeduse našli trupla 19 migrantov

Rim, 01. 04. 2026 17.39 pred 27 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Južno od Lampeduse našli 19 trupel migrantov

Italijanska obalna straža je na napihljivem čolnu južno od otoka Lampedusa našla trupla 19 migrantov, ostalih 58 so uspeli rešiti in so jih odpeljali na otok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Župan Lampeduse Filippo Mannino je povedal, da se sedem ljudi, med njimi dva otroka, zdravi v bolnišnici zaradi podhladitve in zastrupitve s plini.

Reševalno operacijo je danes okoli 3. ure izvedla italijanska obalna straža 135 kilometrov južno od Lampeduse v libijskem območju za iskanje in reševanje. Čoln s prebežniki je že v torek opazilo italijansko izvidniško letalo, a na območju ni bilo ne civilnih plovil ne plovil libijske obalne straže, ki bi jim lahko pomagali.

Južno od Lampeduse našli 19 trupel migrantov
Južno od Lampeduse našli 19 trupel migrantov
FOTO: Profimedia

Zato so se po besedah tiskovnega predstavnika italijanske obalne straže Roberta D'Arriga odločili, da bodo na območje poslali svojo patruljo. D'Arrigo je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je prevoz migrantov na Lampeduso potekal med zelo slabim vremenom z do sedemmetrskimi valovi.

Vseh 19 migrantov je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa umrlo zaradi podhladitve. Na območju je namreč ob močnem vetru tudi deževalo, temperatura pa je bila deset stopinj Celzija.

Lampedusa velja za pomembno pristanišče za migrante, ki prečkajo Sredozemsko morje iz Severne Afrike, pri čemer mnogi med to nevarno potjo izgubijo življenje. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos v osrednjem Sredozemlju umrlo ali izginilo 624 migrantov.

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je v istem obdobju preko morja v Italijo prispelo 6117 prebežnikov.

migranti trupla lampedusa
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
01. 04. 2026 21.11
ce nebi Merklca obljubljala da se cedi med in mleko in vse zaston v EU nebi migranti bezali v revno EU. Zal ne vedo so revezi ko jim tu sigurno ne bo z rozicam postlano saj ze eu nima kaj jesti.
Odgovori
+4
4 0
periot22
01. 04. 2026 20.33
Kaj ko bi se za Slovenijo brigali!!!!!
Odgovori
+9
9 0
patogen
01. 04. 2026 19.37
Bo kakšen kazenski pregon za teh 58 za tihotapljenje migrantov?
Odgovori
+5
6 1
konc
01. 04. 2026 19.19
19 socialnih manj za Evropo.
Odgovori
+9
10 1
jugatneme
01. 04. 2026 18.00
So našli ali "naj bi" našli??
Odgovori
+4
4 0
kekyooo
01. 04. 2026 19.08
zaenkrat so zunaj samo posnetki ampak najprej bodo preiskali mimoidočega ki je posnel da ni slučajno bil nek tujec in se je vmešaval v italijanske zadeve
Odgovori
+6
6 0
