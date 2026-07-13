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Zagorelo 800 hektarjev gozda, avtocesta iz Pariza zaprta

Pariz, 13. 07. 2026 11.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Požar je povzročil tudi motnje v prometu na avtocesti A6

V gozdu Fontainebleau južno od Pariza še naprej divja obsežen požar, ki je ponoči zajel okrog 800 hektarov površin in se še naprej širi. S požarom se bori več sto gasilcev, v boj z ognjem so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu.

Požar v gozdu Fontainebleau, ki so ga gasilci in uradniki opisali kot silovitega in zelo obsežnega, je izbruhnil v nedeljo popoldan, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Ogenj je zajel več kot 800 hektarov površin v gozdu, ki leži približno 60 kilometrov južno od Pariza.

S požarom se je ponoči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, pričakujejo še dodatne okrepitve iz celotne države.

V boj z ognjem so poslali tudi helikopterje ter z bolj vročega in suhega juga države na sever napotili dve letali za gašenje Canadair, kar se je po navedbah gasilcev v pariški regiji zgodilo prvič.

Je bil požar podtaknjen?

Minister za notranje zadeve Laurent Nunez je danes prispel na prizorišče požara in povedal, da za zdaj ni podatkov o gmotni škodi, mrtvih ali ranjenih.

Požar je po njegovih besedah izbruhnil na več mestih, kar bi lahko nakazovalo, da je bil namerno povzročen. Dodal je, da so sprožili preiskavo.

Motnje v prometu

Požar je povzročil tudi motnje v prometu na avtocesti A6, ki vodi iz Pariza proti jugovzhodu. Nekateri odseki avtoceste tudi danes ostajajo zaprti.

Francoske železnice so medtem sporočile, da so uspešno popravili kable, ki so bili v nedeljo popoldne poškodovani v požaru, kar je omogočilo ponovno vzpostavitev rednih hitrih vlakov med prestolnico in Lyonom na jugovzhodu.

Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prineslo rekordne temperature po vsej Evropi.

požar Francija Pariz Fontainebleau gasilci

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