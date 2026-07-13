Zagorelo 800 hektarjev gozda, avtocesta iz Pariza zaprta

Požar v gozdu Fontainebleau, ki so ga gasilci in uradniki opisali kot silovitega in zelo obsežnega, je izbruhnil v nedeljo popoldan, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Ogenj je zajel več kot 800 hektarov površin v gozdu, ki leži približno 60 kilometrov južno od Pariza.

S požarom se je ponoči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, pričakujejo še dodatne okrepitve iz celotne države.

V boj z ognjem so poslali tudi helikopterje ter z bolj vročega in suhega juga države na sever napotili dve letali za gašenje Canadair, kar se je po navedbah gasilcev v pariški regiji zgodilo prvič.