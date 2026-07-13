Zagorelo 800 hektarjev gozda, avtocesta iz Pariza zaprta

Požar v gozdu Fontainebleau, ki so ga gasilci in uradniki opisali kot silovitega in zelo obsežnega, je izbruhnil v nedeljo popoldan, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Ogenj je zajel več kot 800 hektarov površin v gozdu, ki leži približno 60 kilometrov južno od Pariza.
S požarom se je ponoči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, pričakujejo še dodatne okrepitve iz celotne države.
V boj z ognjem so poslali tudi helikopterje ter z bolj vročega in suhega juga države na sever napotili dve letali za gašenje Canadair, kar se je po navedbah gasilcev v pariški regiji zgodilo prvič.
Je bil požar podtaknjen?
Minister za notranje zadeve Laurent Nunez je danes prispel na prizorišče požara in povedal, da za zdaj ni podatkov o gmotni škodi, mrtvih ali ranjenih.
Požar je po njegovih besedah izbruhnil na več mestih, kar bi lahko nakazovalo, da je bil namerno povzročen. Dodal je, da so sprožili preiskavo.
Motnje v prometu
Požar je povzročil tudi motnje v prometu na avtocesti A6, ki vodi iz Pariza proti jugovzhodu. Nekateri odseki avtoceste tudi danes ostajajo zaprti.
Francoske železnice so medtem sporočile, da so uspešno popravili kable, ki so bili v nedeljo popoldne poškodovani v požaru, kar je omogočilo ponovno vzpostavitev rednih hitrih vlakov med prestolnico in Lyonom na jugovzhodu.
Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prineslo rekordne temperature po vsej Evropi.
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