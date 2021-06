Južnoafričanka rodila deseterčke

Rojstvo je za BBC potrdil južnoafriški uradnik, pri organizaciji Guinness World Records pa so potrdili, da primer že preiskujejo. Svetovni rekord sicer v rokah trenutno drži Američanka, ki je leta 2009 rodila osem zdravih otrok.

Rojstva več kot treh otrok naenkrat so sicer zelo redka, večinoma se končajo s prezgodnjim porodom ter so posledica zdravljenja težav z zanositvijo. A južnoafriški par zagotavlja, da so bili deseterčki spočeti po naravni poti. Par sicer že ima šestletna dvojčka.

Prejšnji mesec pa je 25-letna Halima Cisse iz Maroka rodila devet zdravih otrok – še vedno se nahajajo v bolnišnici, a njihovo zdravstveno stanje naj bi bilo dobro. Pred tem smo v preteklosti zabeležili le dva primera rojstev deveterčkov, ki pa niso preživeli, še navaja BBC.