Mama za 990 evrov prodala hčerko, obsojena na dosmrtno ječo

Sodišče v Južni Afriki je Južnoafričanko, ki so jo spoznali za krivo ugrabitve in prodaje šestletne hčere, obsodilo na dosmrtno ječo. Enako kazen je dosodilo tudi za soobtožena, njenega partnerja in prijatelja. Vsi trije so bili obsojeni še na deset let zapora zaradi ugrabitve.