Južnoafriška policija v povezavi s požarom v parlamentu aretirala moškega

Moškega, starega okoli 50 let, po besedah tiskovnega predstavnika policije sumijo požiga, vloma v zgradbo in tatvine. Pred sodnika bo stopil v torek. Policija je osumljenca aretirala v parlamentu, je novinarjem povedala infrastrukturna ministrica Patricia de Lille.

Vzrok požara še ni znan, de Lillova pa je pojasnila, da je bila tik pred zaprtjem parlamenta ob praznikih izvedena požarna vaja, ki ni pokazala napak. "Kasneje je nekdo zaprl enega od ventilov za vodo, zato se ob izbruhu požara ni vklopilo avtomatsko gašenje."

Požar je izbruhnil v nedeljo zjutraj po lokalnem času. Začel se je v pisarnah v tretjem nadstropju in se nato hitro razširil na dvorano državnega zbora. Gasilci so potrebovali več ur, da so požar omejili, predvsem zaradi mnogih preprog in lesenih tal v stavbi. Požarni alarm se je vklopil šele ob prihodu gasilcev, poroča BBC.

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je dogodek označil za "grozljiv in uničujoč", obljubil pa je, da bo parlament nadaljeval svoje delo. Parlament je sicer v izjavi v nedeljo potrdil, da je požar povzročil "znatno škodo" v novejšem poslopju, ki vključuje dvorano državnega zbora. Ognjeni zublji so nekatere pisarne povsem uničili. Župan Cape Towna je pojasnil, da bo dvorana mestnega sveta na voljo za zasedanje parlamenta. "Želimo si, da bi parlament nadaljeval svoje delo, in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi pomagali," je dejal Geordin Hill-Lewis.

Parlament sestavljajo trije deli, vključno z izvorno in najstarejšo stavbo, ki je bila dokončana leta 1884. Novejši poslopji sta bili zgrajeni v 20. in 80. letih prejšnjega stoletja. Južnoafriška vlada ima svoj sedež v Pretorii.

Včerajšnji požar je že drugi v manj kot enem letu. Marca je v parlamentu zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.