Policistka svoje žrtve najprej zavarovala, nato pa jih umorila

"Umori so se začeli leta 2019, ko so bile zavarovane osebe najdene mrtve, njihova trupla pa odvržena na različnih območjih," so pojasnili na tožilstvu.

Kot je sporočila južnoafriška policija, je policistka svoje žrtve poznala, prihajale pa so iz revnih okolij, nekateri izmed njih so bili invalidi in duševno prizadeti. 43-letnica je sklenila zavarovalne police v njihovem imenu, nato pa jih je umorila.

43-letno Rachel Kutumelo so aretirali v četrtek, ko je bila v službi na policijski postaji v mestecu Senwabarwana. Na sodišču se je nato pojavila s kapuco in masko, dokler ji sodnik ni naročil, da razkrije svoj obraz.

Minister za policijo Senzo Mchunu se je policistom zahvalil za dobro opravljeno preiskavo in aretacijo "prevarantske policistke". "Narava teh zločinov je zelo zaskrbljujoča. Takšna krutost in neupoštevanje človeškega življenja sta skrajno zavržna in še toliko bolj šokantna, če ju zagreši nekdo, ki je prisegel, da bo spoštoval zakon in ščitil nedolžne," je dodal.

Podoben primer so v Južni Afriki zabeležili že leta 2021. Nekdanja policistka Rosemary Ndlovu je bila takrat obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora petih sorodnikov in svojega partnerja, da bi unovčila zavarovalnine. Ujeli so jo po tem, ko je moški, ki ga je najela za umor sestre, odšel na policijo.

Južna Afrika, država z 62 milijoni prebivalcev, je v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležila 12.734 umorov. To pomeni, da je v povprečju v državi dnevno umorjenih več kot 70 ljudi.