Južnoafriškega korupcijskega preiskovalca ustrelili do smrti

50-letnega Cloeta Murrayja so zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico, kjer je kasneje tudi umrl. Murray je sicer preiskoval primere korupcije na visoki ravni. Njegove naloge so bile pregledati račune propadlih podjetij, izterjati sredstva in prijaviti morebitno kaznivo dejanje.

V času pred napadom je preiskoval južnoafriško podjetje Bosasa, ki je vladni izvajalec in ki je specializirano za storitve v zaporih. V preiskavi je Murrayju kot pravni svetovalec pomagal tudi njegov 28-letni sin.

Podjetje Bosasa je bilo sicer vpleteno v številne škandale z vladnimi pogodbami. Južnoafriški policisti pa zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med domnevno likvidacijo Murrayjevih in primerom Bosasa, poroča BBC.