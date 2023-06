Korejec med letom skušal odpreti vrata letala, ustavili so ga z lasom

Ko so ga presedli, je moški nenadoma stekel proti zasilnim vratom in jih poskušal odpreti. Vendar pa ga je posadka "takoj ukrotila". "Da bi ga ukrotili, so uporabili tudi laso in vezice, s čimer so ga skušali do konca leta obdržati pod nadzorom," so sporočili Iz letalske družbe Jeju Airlines. Vrata so ostala zaprta, letalo pa nepoškodovano. Nihče od 180 potnikov na krovu v incidentu ni bil poškodovan, so dodali.

Po pristanku so potnika ob 7.30 zjutraj po lokalnem času na letališču Incheon v Seulu predali policiji. Policija je moškega privedla na zaslišanje, za zdaj pa ni navedel motiva za svoja dejanja, je povedala policija letališča Incheon.

Tokratni poskus moškega je bil sicer neuspešen, vendar pa se je le kakšen mesec nazaj zgodil incident, ko je eden od potnikov dejansko uspel odpreti vrata letala korejskega prevoznika. Incident se je zgodil tik pred pristankom v Daeguju.