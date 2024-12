Južnokorejska policija izvedla racijo v uradu predsednika

Za Yoona že velja prepoved potovanja v okviru preiskave razglasitve vojnega stanja prejšnji teden, ki ga je predsednik nato po pritisku parlamenta in protestih preklical.

Zaradi očitkov o opravljanju kritičnih dolžnosti med razglasitvijo vojnega stanja in zlorabi pooblastil za oviranje uveljavljanja pravic so v torek zvečer uradno pridržali nekdanjega obrambnega ministra Kim Yong-hyuna. Južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je danes poročala, da je Kim tik pred pridržanjem skušal narediti samomor.

Tiskovni predstavnik okrožnega sodišča v Seulu je za francosko tiskovno agencijo AFP pred tem povedal, da so Kima v nedeljo prijeli zaradi bojazni, da bi bili dokazi uničeni. Kim je prek svojih odvetnikov sporočil, da je vsa odgovornost za razmere izključno njegova in da so podrejeni zgolj izpolnjevali njegove ukaze.