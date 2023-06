Južnokorejski kripto podjetnik v Črni gori obsojen na štiri mesece zapora

Črnogorske oblasti so 23. marca Kwona skupaj z njegovim poslovnim partnerjem aretirale na letališču v Podgorici, ko sta se s ponarejenimi dokumenti iz Kostarike želela vkrcati na let za Dubaj. Pri pregledu njune prtljage so našli tudi potne listine iz Belgije, ki so bile prav tako ponarejene, in Južne Koreje.