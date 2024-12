Južnokorejski poslanci odstavili predsednika, na ulicah protestniki

Yoon je z razglasitvijo vojnega stanja 3. decembra začasno ukinil državljanske svoboščine. Za svojo odločitev je nanizal vrsto razlogov, v prvi vrsti naj bi želel "zaščititi liberalno Južno Korejo pred grožnjami severnokorejskih komunističnih sil in odstraniti protidržavne elemente".

Predlog za odstavitev predsednika Yoona so vložile opozicijske stranke, ki imajo v 300-članskem parlamentu 192 sedežev. Za odstavitev je glasovalo 204 poslancev, 85 jih je bilo proti, trije so se vzdržali, osem glasov pa je bilo neveljavnih. Za odstavitev Yoona je bila potrebna dvotretjinska večina.

Na strehi parlamenta so kmalu zatem pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov skušalo stavbo zavarovati. Poslanci so se vendarle uspeli prebiti v parlament mimo vojakov in izglasovali preklic vojnega stanja.

Opozicija je že prejšnjo soboto vložila predlog za odstavitev predsednika, a je zaradi bojkota Yoonove Ljudske stranke (PPP) poskus spodletel. Opozicija je nato vladajočo stranko obtožila, da je z oklepanjem oblasti in zavračanjem odstavitve predsednika izvedla "drugi državni udar".