Tujina

Južnokorejski predsednik bi z javnim denarjem financiral zdravljenje plešavosti

Seul, 19. 12. 2025 11.41 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
Ti.Š.
Lee Jae Myung

Predsednik Južne Koreje Lee Jae Myung želi pomagati sonarodnjakom, ki jih pesti izpadanje las. Sredstva za zdravljenje plešavosti pa bi namenil kar iz državne blagajne. "To je stvar preživetja," je prepričan.

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung, sicer znan po bujnih laseh in vedno do potankosti urejeni pričeski, je očitno na posebni misiji – plešastim sonarodnjakom bi pomagal s kritjem stroškov zdravljenja izpadanja las iz nacionalne sheme zdravstvenega zavarovanja.

Predlog je uradnikom predstavil ta teden kar med novinarsko konferenco in pristavil, da če so se medicinski tretmaji proti plešavosti včasih obravnavali kot "kozmetični poseg", se dandanes na njih gleda kot "na stvar preživetja".

Zdravstveno zavarovanje v Južni Koreji zdravljenje izpadanja las v določeni meri sicer že krije – kadar ga povzročajo zdravstvene težave. Plešavost, pogojena z dednimi dejavniki, tako vanj ni vključena. "Ker dedno izpadanje las ne ogroža življenja," je na sestanku v torek pojasnila ministrica za zdravje Jeong Eun-kyeong. "Gre le za to, ali je dedne dejavnike moč opredeliti kot bolezenske," je dodal predsednik.

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung predlaga, da nacionalno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja izpadanja las.
Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung predlaga, da nacionalno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja izpadanja las.
FOTO: Profimedia

Njegov predlog je že požel vrsto pohval na družbenih omrežjih, eden od uporabnikov pa je oklical za "najboljšega predsednika v zgodovini".

Niso pa vsi tako navdušeni – niti tisti, ki bi lahko imeli koristi od subvencioniranega zdravljenja plešavosti. Ta poteza nekoliko spominja na "politiko pridobivanja glasov", pravi Song Ji-hoon, 32-letni prebivalec Seula, ki že jemlje zdravila proti izpadanju las. "Manjši stroški se slišijo lepo, a iskreno povedano: to stane manj kot 300.000 vonov (dobrih 173 evrov – op.p.) na leto. Je torej sploh potrebno?," se sprašuje.

Burne razprave

V Južni Koreji, državi, ki je znana po strogih lepotnih standardih, plešavost spremlja stigma, ki je lahko še posebej zaskrbljujoča za mlade, piše BBC. Od 240.000 prebivalcev, ki so zaradi tega lani poiskali medicinsko pomoč, jih je bilo 40 odstotkov starih med 20 in 30 let, kažejo južnokorejske statistike.

"Moji lasje so čedalje redkejši in ne ostanejo pokonci, zato si ne morem narediti trajne ali uporabljati voska," pravi 33-letni Lee Won-woo. "Ker si pričeske ne morem oblikovati kot bi želel, na koncu mislim, da sem videti neurejen in neprivlažen, kar resno spodkopava mojo samozavest," dodaja. Sicer pravi, da bi bil za subvencionirano zdravljenje hvaležen, a meni, da južnokorejski sistem zdravstvenega zavarovanja že tako beleži finančni primanjkljaj. "Nismo v situaciji, kjer bi lahko denar kar tako delili," pravi ter ugotavlja, da je plešavost – vendarle – kozmetična težava. "Je naraven del staranja, ne bolezen. Razumem čustveno bolečino, ki pa ne spreminja realnosti."

Južnokorejski sistem zdravstvenega zavarovanja, ki se je lani soočil z rekordnim primanjkljajem v višini 11,4 bilijona južnokorejskih vonov (6,6 milijarde evrov), bo zaradi starajočega se prebivalstva v prihodnjih letih še dodatno obremenjen. Predsednik Lee je v torek sicer dejal, da bi država lahko za stroške, ki bi ga sistemu 'nakopalo' zdravljenje plešavosti, uvedla omejitve kritja. Kritiki njegove pobude medtem poudarjajo, da bi morali dati prednosti pomoči najranljivejšim v družbi.

Podobno menijo tudi v južnokorejskem zdravniškem združenju, kjer so v izjavi poudarili, da bi morala vlada javna sredstva nameniti za zdravljenje resnejših bolezni, kot pa je izpadanje las. Na precej večje težave Južnokorejci opozarjajo tudi na družbenih omrežjih – denimo na visoko stopnjo samomorov in mizoginijo, s katero se soočajo ženske. "V državi, kjer se ljudje histerično odzivajo na pozive h kritju stroškov higienskih vložkov ali zdravil za raka dojke, se napoved, da bodo zdravila proti izpadanju las krita iz zdravstvenega zavarovanja, zdijo kot slaba šala," je le ena od kritik na omrežju X. "Če je izpadanje las resnično nekaj, kar je v tej družbi stvar preživetja, potem bi morala biti vloga politike stremenje k spremembi miselnosti," je še prebrati.

Preberi še Britansko sodišče: Če nekomu rečeš, da je plešast, gre za spolno nadlegovanje

Kar se danes morda zdi pravi križarski pohod predsednika, pa ima korenine v Leejevi neuspešni predsedniški kampanji leta 2022. Sam je takrat celo nastopil v parodiji oglasa za zdravljenje plešavosti, video je postal viralen, poteza pa se je med nekaterimi njegovimi podporniki izkazala za precej učinkovito. Nasprotniki so mu medtem očitali, da za privabljanje mladih moških volivcev uporablja poceni trike. Lee je na volitvah pred tremi leti doživel poraz, a letos znova kandidiral – in zmagal.

V torek je sicer predlagal tudi, da se v nacionalno shemo zdravstvenega zavarovanja vključi tudi zdravljenje debelosti. Profesor politologije na Južnokorejski univerzi Don S Lee je glede tega, kako resno predsednik misli glede kritja stroškov zdravljenja plešavosti, skeptičen. "Osebno dvomim, da bo nadaljeval s tem in sprejel nadaljnje ukrepe," pravi. "To je le strateška gesta, namenjena mladim moškim volivcem, s katero jim sporoča: 'Tudi meni je mar za vas," je še prepričan profesor.

Poglavja:
Na vrh Razprave
plešavost izpadanje las Južna Koreja zdravljenje stroški Lee Jae Myung

Dubaj poplavljen, zaradi dežja na ulicah kaos

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
19. 12. 2025 12.47
prasicki bruseljski do se morali povlec nazaj zaradi razjarjenih kmetov... da ti delajo lasstni politiki roti tebi, noro. nk saj v slovenini je isto. ko se bo narudu do konca odpeljalo bo to kot ludvik 14. scena
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
19. 12. 2025 12.33
Ausglajzal je.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
19. 12. 2025 12.30
A se nebi raje brisali za slovenske kriminalce.Pa mimogrede Tudi hči ali sin od ene naše sodnice je šla na spremembo spola na stroške ZZZS torej naše
Odgovori
+1
1 0
MeaParvitas
19. 12. 2025 12.18
Janša bo takoj zaprosil za južnokorejsko državljanstvo, severnokorejskega najbrž že ima :))
Odgovori
+0
2 2
Colgate
19. 12. 2025 12.13
Naj pride malo v Ljubljano, bo videl kaj vse Zoki financira z javnim denarjem
Odgovori
+2
4 2
Oliguma
19. 12. 2025 12.01
Mogoče bo to janez tudi ozakonil..vsaj nekaj pametnega.
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
19. 12. 2025 11.56
🤣
Odgovori
+1
1 0
Klobasazulu
19. 12. 2025 11.49
bravo.tako se dela.denar je od vseh ljudi in je prav da imajo nekaj od tega ne pa pr nas ko vse pokradejo in ne se kregat levi desni ko gre za marmelado so vse barve enake...
Odgovori
+2
2 0
patogen
19. 12. 2025 11.48
Južnokorejski predsednik bi z javnim denarjem financiral zdravljenje plešavosti - pri nas pa pač splave.
Odgovori
-7
0 7
St. Gallen
19. 12. 2025 12.06
Kaj niste imeli do sedaj splave v Sloveniji?
Odgovori
0 0
