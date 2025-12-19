Južnokorejski predsednik bi z javnim denarjem financiral zdravljenje plešavosti

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung, sicer znan po bujnih laseh in vedno do potankosti urejeni pričeski, je očitno na posebni misiji – plešastim sonarodnjakom bi pomagal s kritjem stroškov zdravljenja izpadanja las iz nacionalne sheme zdravstvenega zavarovanja. Predlog je uradnikom predstavil ta teden kar med novinarsko konferenco in pristavil, da če so se medicinski tretmaji proti plešavosti včasih obravnavali kot "kozmetični poseg", se dandanes na njih gleda kot "na stvar preživetja". Zdravstveno zavarovanje v Južni Koreji zdravljenje izpadanja las v določeni meri sicer že krije – kadar ga povzročajo zdravstvene težave. Plešavost, pogojena z dednimi dejavniki, tako vanj ni vključena. "Ker dedno izpadanje las ne ogroža življenja," je na sestanku v torek pojasnila ministrica za zdravje Jeong Eun-kyeong. "Gre le za to, ali je dedne dejavnike moč opredeliti kot bolezenske," je dodal predsednik.

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung predlaga, da nacionalno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja izpadanja las. FOTO: Profimedia

Njegov predlog je že požel vrsto pohval na družbenih omrežjih, eden od uporabnikov pa je oklical za "najboljšega predsednika v zgodovini". Niso pa vsi tako navdušeni – niti tisti, ki bi lahko imeli koristi od subvencioniranega zdravljenja plešavosti. Ta poteza nekoliko spominja na "politiko pridobivanja glasov", pravi Song Ji-hoon, 32-letni prebivalec Seula, ki že jemlje zdravila proti izpadanju las. "Manjši stroški se slišijo lepo, a iskreno povedano: to stane manj kot 300.000 vonov (dobrih 173 evrov – op.p.) na leto. Je torej sploh potrebno?," se sprašuje.

Burne razprave

V Južni Koreji, državi, ki je znana po strogih lepotnih standardih, plešavost spremlja stigma, ki je lahko še posebej zaskrbljujoča za mlade, piše BBC. Od 240.000 prebivalcev, ki so zaradi tega lani poiskali medicinsko pomoč, jih je bilo 40 odstotkov starih med 20 in 30 let, kažejo južnokorejske statistike. "Moji lasje so čedalje redkejši in ne ostanejo pokonci, zato si ne morem narediti trajne ali uporabljati voska," pravi 33-letni Lee Won-woo. "Ker si pričeske ne morem oblikovati kot bi želel, na koncu mislim, da sem videti neurejen in neprivlažen, kar resno spodkopava mojo samozavest," dodaja. Sicer pravi, da bi bil za subvencionirano zdravljenje hvaležen, a meni, da južnokorejski sistem zdravstvenega zavarovanja že tako beleži finančni primanjkljaj. "Nismo v situaciji, kjer bi lahko denar kar tako delili," pravi ter ugotavlja, da je plešavost – vendarle – kozmetična težava. "Je naraven del staranja, ne bolezen. Razumem čustveno bolečino, ki pa ne spreminja realnosti." Južnokorejski sistem zdravstvenega zavarovanja, ki se je lani soočil z rekordnim primanjkljajem v višini 11,4 bilijona južnokorejskih vonov (6,6 milijarde evrov), bo zaradi starajočega se prebivalstva v prihodnjih letih še dodatno obremenjen. Predsednik Lee je v torek sicer dejal, da bi država lahko za stroške, ki bi ga sistemu 'nakopalo' zdravljenje plešavosti, uvedla omejitve kritja. Kritiki njegove pobude medtem poudarjajo, da bi morali dati prednosti pomoči najranljivejšim v družbi. Podobno menijo tudi v južnokorejskem zdravniškem združenju, kjer so v izjavi poudarili, da bi morala vlada javna sredstva nameniti za zdravljenje resnejših bolezni, kot pa je izpadanje las. Na precej večje težave Južnokorejci opozarjajo tudi na družbenih omrežjih – denimo na visoko stopnjo samomorov in mizoginijo, s katero se soočajo ženske. "V državi, kjer se ljudje histerično odzivajo na pozive h kritju stroškov higienskih vložkov ali zdravil za raka dojke, se napoved, da bodo zdravila proti izpadanju las krita iz zdravstvenega zavarovanja, zdijo kot slaba šala," je le ena od kritik na omrežju X. "Če je izpadanje las resnično nekaj, kar je v tej družbi stvar preživetja, potem bi morala biti vloga politike stremenje k spremembi miselnosti," je še prebrati.