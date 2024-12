Južnokorejski predsednik se je opravičil za razglasitev vojnega stanja

V prvem javnem nagovoru ljudstvu, odkar je razglasil vojno stanje in ga kasneje odpravil, se je južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol opravičil za torkovo razglasitev vojnega stanja in tudi obljubil, da se kaj takega pod njegovim vodstvom ne bo več ponovilo. Dejal je še, da bo za svoja dejanja prevzel polno pravno in politično odgovornost, odločitev o tem, koliko časa naj ostane na položaju, pa bo prepustil svoji stranki.

Vodja Junove stranke, vladajoče Stranke ljudske moči (PPP), Han Dong Hun je po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap predsednikov odstop označil za neizogiben. Kot je poudaril, Jun ne more več učinkovito opravljati svojih dolžnosti.

Predsednik je imel nagovor pred za danes napovedanim glasovanjem o njegovi odstavitvi v parlamentu. Glasovanje o predlogu za odstavitev Juna so predlagali po tistem, ko je predsednik v torek zvečer razglasil vojno stanje in začasno ukinil civilno pravo, pred poslopje parlamenta pa so bili napoteni vojaki. Predsednik je po ukrepanju poslancev, ki so se uspeli prebiti v parlament in izglasovati preklic vojnega stanja, svoj ukaz umaknil.