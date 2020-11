Južnokorejski serijski morilec: Čudi me, da me niso ujeli že prej

Policija je namreč pridobila nove DNK sledi, ki z umorom deklice povezujejo 57-letnega Južnokorejca Lee Chun-jaea . Ta je vseh deset umorov in še štiri dodatne tudi priznal in povedal, da je presenečen, ker ga niso ujeli že prej.

Medtem ko jih je devet ostalo neraziskanih, so za posilstvo in umor 13-letne deklice leta 1988 obsodili Yoona. Njegovo polno ime javnosti ni znano, na prostost pa je bil izpuščen leta 2008, potem ko je v zaporu odsedel 20 let. Zdaj, po vseh teh letih, se je izkazalo, da je bil nedolžen.

Med leti 1986 in 1991 se je na območju južnokorejskega Hwaseonga zgodilo deset umorov. T. i. umori Hwaseonga so bili uprizorjeni celo v filmu iz leta 2003 z naslovom Spomini na umor (Memories of Murder).

Lee Chun-jae je priznal vse umore, ki so se med leti 1986 in 1991 zgodili na območju Hwaseonga.

Lee, ki je v zaporu že vse od leta 1994, kjer služi dosmrtno kazen za posilstvo in umor svoje svakinje, je na sodišču povedal, da je policija v času umorov govorila z njim. Tedaj je imel pri sebi uro ene od žrtev, a tega niso vedeli, spraševali so ga le o tem, zakaj pri sebi nima osebnega dokumenta. "Še vedno ne vem, zakaj nisem bil med osumljenci. Zločini so se dogajali okoli mene, tega nisem niti poskušal prikriti. Mislil sem, da me bodo ujeli. Na stotine policistov je bilo, ves čas sem se srečeval z detektivi, a so me spraševali le o ljudeh okoli mene."

Kot pravi, ni imel nobenega razloga, da ubije 13-letno deklico. Ko je opisoval, kako je to storil, ni pokazal nobenih čustev. "Bilo je dejanje v afektu," je dejal na sodišču. "Slišal sem, da so aretirali nekoga, a nisem vedel, za kateri zločin, ker sem jih storil toliko."

Leeju za umore v Hwaseongu ne morejo več soditi, saj so vsi primeri zastarali. Kljub temu se je opravičil se družinam žrtev in tudi Yoonu. "Vem, da so preiskovali veliko ljudi in da je veliko ljudi trpelo po nepotrebnem. Rad bi se jim opravičil. Spregovoril sem o zločinih, ki sem jih storil, v upanju, da bodo družine žrtev našle mir, potem ko bo na dan prišla resnica. Kesal se bom vse življenje."

Znano je tudi, da se je policija, ki je tedaj raziskovala umore, posluževala tehnik mučenja in ustrahovanja. O tem je spregovoril tudi Yoon, ki je od otroštva šepal. Julija letos je vodja policije v provinci Gyeonggi Nambu Bae Yong-ju priznal, da so ga prisilili v lažno priznanje. "Opravičujemo se vsem žrtvam in njihovim družinam, prav tako pa tudi ljudem, ki so bili žrtve policistov in preiskovalcev, vključno z Yoonom," je dejal.

Yoon je na sodišču dejal, da potrebuje čas, da predela vse, kar se je zgodilo. Let, ki jih je po nedolžnem preživel v zaporu, mu nihče ne more vrniti, zato si zdaj želi le živeti kot svoboden mož. "Hočem oprati svoje ime in si povrniti čast!" pravi.