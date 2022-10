Južnokorejsko letalo zdrsnilo s steze

Južnokorejski letalski prevoznik Korean Air je na Twitterju zapisal, da je let KE631 vzletel z mednarodnega letališča Incheon v Južni Koreji, namenjen pa je bil na letališče Cebu na Filipinih. Zaradi slabega vremena je med pristankom zdrsnil z vzletno-pristajalne steze. Kot so še dodali, je v teku preiskava.

Letališče Cebu Mactan je zaradi izrednega dogodka zaprto, vse lete so preusmerili v Manilo. Za zdaj ni informacij o poškodovanih, potnike pa so evakuirali.

Kot so zapisali na portalu FlightRadar24, gre za 24 let star Airbus A330. Družbi Korean Air ga je proizvajalec dostavil junija 1998, istega leta je opravil prvi let.