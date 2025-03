Južnokorejsko vojaško letalo pomotoma odvrglo bombe, več ranjenih

Incident se je zgodil dopoldne po lokalnem času v kraju Počeon okoli 25 kilometrov od severnokorejske meje. Gasilci so sporočili, da so bombe domnevno padle na vas med skupno vajo ameriške in južnokorejske vojske. Poškodovanih je bilo več stavb, med drugim del cerkve.

Sumijo, da je od osmih bomb eksplodirala ena, ostale pa sedaj skušajo onesposobiti, poroča britanski BBC.

"Močno obžalujemo dogodek, zaradi katerega so nastale civilne žrtve, in želimo poškodovanim hitro okrevanje," so sporočili iz zračnih sil.

Dogodek nameravajo podrobneje preučiti in sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno z odškodnino za povračilo škode.

Kot je pojasnila vojska, je letalo sodelovalo pri skupni vojaški vaji letalskih in kopenskih sil.