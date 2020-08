Tropski nevihti Marco in Laura sta konec tedna razdejali območje Karibov in se sinoči prebili do Mehiškega zaliva. Marco po ocenah strokovnjakov ni tako nevaren kot Laura, ki je na Haitiju povzročila najmanj pet smrti, v Dominikanski republiki pa najmanj tri. Prestolnica Haitija Port-au-Prince je poplavljena z vodo, ki sega človeku do pasu, v Dominikanski republiki je več kot milijon ljudi ostalo brez elektrike, v obeh državah pa se je porušilo več hiš.

Laura je sinoči prizadela tudi mesto Baracoa na vzhodu Kube, odkoder so številne ljudi evakuirali.

Sinoči je bil Marco, ki s seboj prinaša veter, ki piha s hitrostjo več kot 120 kilometrov na uro, od Louisiane oddaljen 390 kilometrov, Laura pa je bila 80 kilometrov južno od Guantanama na Kubi – s hitrostjo vetrov do 95 kilometrov na uro.

Oblasti Louisiane so ukazale evakuacijo več obalnih območij, bojijo se, da bo Laura v sredo ali četrtek ogrozila ali New Orleans ali teksaški Houston. Do takrat naj bi se namreč okrepila v orkan druge ali tretje stopnje, kar pomeni, da bi njeni vetrovi lahko dosegli hitrost do 155 ali 178 kilometrov na uro.

Guverner John Bel Edwards je prebivalce opozoril: "K nam prihajata dva orkana, grožnja je velika." Ljudi so pozvali, naj poskrbijo zase, velika zavetišča bodo namreč tokrat postavili le, če bo res nujno, saj se bojijo, da bi se v njih širil novi koronavirus. Dogovarjajo se tudi s hoteli, če bi jih bilo mogoče uporabiti za zavetje pred neurjem. Kot še pravijo oblasti, na območju sicer vlada napeto ozračje, številni so zaradi covid-19 izgubili svojce, zdaj pa preti že nova katastrofa.

Naftna industrija je zaradi neurja prekinila 58 odstotkov proizvodnje v Mehiškem zalivu, od koder pride 17 odstotkov ameriške surove nafte in pet odstotkov plina. Predsednik ZDA Donald Trump je že v soboto razglasil izredne razmere za Portoriko, ki ga je prizadela Laura, včeraj je storil enako za Louisiano. Razglasitev izrednih razmer sicer pomeni predvsem, da se olajša dostava zvezne pomoči. Zvezna agencija za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) je poslala svoje ekipe tako v Louisiano kot tudi Teksas.