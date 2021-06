K napredovanju bolezni motoričnega nevrona pripomore tudi športna vadba

Amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) oz. bolezen motoričnega nevrona bo statistično gledano razvil eden od 300 ljudi. Ta bolezen vpliva na sposobnosti gibanja, govora in celo dihanja, znanstveniki pa so zdaj ugotovili, da lahko intenzivnejša telesna vadba povečuje tveganje za napredovanje te bolezni. Vendar pa istočasno opozarjajo: "Če bi vsi nehali telovaditi, bi to prineslo več škode kot koristi." Upajo pa, da bodo ugotovitve pomagale pri individualnem svetovanju.

Znanstveniki ugotavljajo, da redna in naporna vadba poveča tveganje za bolezen motoričnih nevronov pri ljudeh, ki so gensko občutljivejši. Upajo, da bodo ugotovitve pripomogle k pregledovanju ljudi, ki so morda bolj ogroženi, in k boljšemu individualnemu svetovanju, a ekipa z univerze v Sheffieldu dodaja, da ljudje zaradi teh odkritij še ne bi smeli nehati telovaditi, poroča BBC. Statistično gledano bo približno eden od 300 ljudi razvil motorično nevronsko bolezen, ki vpliva na sposobnost ljudi, da se premikajo, govorijo in celo dihajo. Pri tej bolezni namreč motorični nevroni, ki prenašajo sporočila od možganov do mišic, odpovedo, bolezen pa lahko močno skrajša tudi življenje ljudi. Raziskava ugotavlja, da je možnost razvoja te bolezni pri športno aktivnejši populaciji večja.

icon-expand Dejstvo, da ta bolezen prizadene toliko odmevnih športnikov, ni naključje. FOTO: Thinkstock

Študije na italijanskih nogometaših so pokazale stopnje tveganosti, ki so do šestkrat višje od običajnih. Športniki, med njimi igralca ragbija Rob Burrow in Doddie Weir ter nogometaš Stephen Darby, so o tej bolezni govorijo odkrito. "Dokončno smo potrdili, da je vadba eden od dejavnikov, odgovornih za razvoj bolezni motoričnega nevrona," je dejal eden od raziskovalcev, Johnathan Cooper-Knock. Dodal je, da dejstvo, da ta bolezen prizadene toliko odmevnih športnikov, ni naključje. Študija, objavljena v reviji EBioMedicine, je pokazala tudi, da številni geni, za katere je znano, da povečujejo tveganje za napredovanje te bolezni, kot odziv na vadbo spremenijo svoje vedenje. Znanstveniki so ugotovili tudi to, da ljudje z najpogostejšo mutacijo, povezano z ALS, ki opravljajo intenzivnejšo vadbo, bolezen razvijejo prej.

icon-expand Približno eden od 300 ljudi bo razvil motorično nevronsko bolezen. FOTO: Shutterstock