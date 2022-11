K našim sosedom priplul George H.W. Bush

Kot poročajo dalmatinski mediji, je ladja vplula okoli 8. ure zjutraj. Prejšnji mesec je bila na čelu vojaške vaje Neptune Strike 2022, ki se je do 28. oktobra odvijala v Sredozemlju. Vaja je vključevala 14 ladij, 80 letal in okoli 6000 vojakov iz 24 držav zavezništva Nato in partnerskih držav, tudi Finske in Švedske. Konec oktobra je nato hrvaška vlada omenjeni letalonosilki izdala dovoljenje za prihod v Splih.

Gre za 333 metrov dolgo ladjo s 100.000 tonami izpodriva. Lahko pluje s hitrostjo več kot 30 vozlov oziroma 60 km/h, poganjata pa jo dva jedrska reaktorja. Več kot 20 let lahko pluje brez dotočenja goriva. Na njej je prostora za 3.532 članov posadke in za 90 letal oziroma helikopterjev. Zgrajena je bila leta 2009, cena gradnje pa je dosegla 6,2 milijarde ameriških dolarjev oziroma približno toliko evrov.