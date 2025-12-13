K sebi vabi sorodne duše, ki si želijo zimo preživeti v dobri družbi

Zanimivo idejo za posebne vrste zimsko avanturo pa je dobila hrvaška upokojenka. V svojo hišo vabi sorodne duše, ki si želijo zimo preživeti v dobri družbi, če bi jim odgovarjalo, pa tudi preostanek življenja. Koliko žensk se je odzvalo na njeno ponudbo in kaj ima s tem Slovenija?