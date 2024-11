Pretrgan optični kabel med Finsko in Nemčijo: je kriva ribiška ladja ali Rusija?

C-Lion1 je edini podmorski podatkovni kabel, ki poteka iz Finske v Srednjo Evropo in povezuje podatkovne centre v celinski Evropi s Skandinavijo. Je del širše infrastrukturne mreže, vključno s plinovodi in električnimi kabli.

Tehnična okvara na optičnem kablu C-Lion1 v Baltskem morju je postala politično vprašanje. "Naša evropska varnost ni ogrožena le zaradi ruske vojne proti Ukrajini, ampak tudi zaradi hibridnega vojskovanja," sta v skupini izjavi dogodek komentirali zunanji ministrstvi Finske in Nemčije.

Pri finskem omrežnem operaterju Cinia so prepričani, da do takih okvar ne more priti brez zunanjega vpliva in s tem posredno namignili na morebitno vpletenost Rusije.

Oktobra lani je bil poškodovan tudi plinovod med Finsko in Estonijo. Finci so v preiskavi nato ugotovili, da je plinovod poškodovala kitajska kontejnerska ladja s svojim sidrom.

Podjetje Cinia je sporočilo, da je bil kabel tokrat pretrgan v švedskih vodah, na območju, ki ne spada med najbolj obremenjena območja plovbe. Mesta okvare fizično še niso pregledali, vzroka poškodbe trenutno zato še ne morejo potrditi. Domnevajo, da je kabel pretrgalo sidro ali vlečna mreža za ribolov, poročajo pri nemškem mediju tagesschau.

Finski vladni strokovnjak za kibernetsko varnost Samuli Bergstrom je sicer pojasnil, da okvara ni vplivala na zagotavljanje internetne povezave med državama, saj so zagotovili delovanje prek drugih kabelskih poti.

Okvara tudi v Litvi

Ob tem je bila ločeno v nedeljo zjutraj prekinjena tudi infrastruktura, ki zagotavlja internetno povezavo med Litvo in švedskim otokom Gotland, je sporočilo švedsko telekomunikacijsko podjetje.

Medtem nemški tožilci še vedno preiskujejo eksplozijo na plinovodu Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Krožilo je sicer že več razlag, da za napadi stoji Rusija, Ukrajina ali ZDA.