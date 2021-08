Slovenci v Kabulu: prečkati smo morali več talibanskih nadzornih točk

Iz Afganistana se je v preteklih mesecih, ko se je končevala misija ZDA in zveze Nato, preselilo na desetine Slovencev, ki so v državi opravljali različna dela. Številni so bili zaposleni kot podporno osebje v različnih organizacijah, drugi so delali tudi v zasebnih podjetjih. Ko je Kabul padel v nedeljo, so bili v glavnem mestu štirje Slovenci, ki so potrebovali evakuacijo. Eden od njih je uspel dobiti sedež na enem od evakuacijskih letov, trije ostali pa še čakajo na prosta mesta.

