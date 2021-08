Talibani vstopajo v Kabul, odpora skoraj ni

Kot poroča BBC, talibani na odpor pri zasedanju Kabula doslej skorajda niso naleteli. V teku je tudi evakuacija osebja z ameriškega veleposlaništva, diplomatom so medtem naročili, naj čim prej uničijo vse občutljive dokumente. Na veleposlaništvih vlada absolutni kaos, saj skušajo ljudje pridobiti vizum za odhod iz Afganistana, poroča Skynews.

Talibani so prišli na obrobje prestolnice Kabul, a kot poročajo tudi mediji, naj bi voditelj talibanov svojim borcem naročil, naj se vzdržijo nasilja. "Ne želimo, da bi bil poškodovan ali ubit niti en sam nedolžni afganistanski civilist," je po poročanju Skynewsa dejal talibanski uradnik. Talibanski bojevniki so tako očitno dobili navodila, naj med vstopom v prestolnico ne uporabijo nasilja. Kljub temu niso razglasili prekinitve ognja. Poleg tega so dejali, da bodo vsem, ki želijo oditi, omogočili varen prehod, ženskam pa so naročili, naj odidejo na zavarovana območja.

Iz Kabula ni več možno pobegniti, za ženske je stanje slabše kot pričakovano

Afganistanska poslanka v Kabulu Farzana Kochai je za BBC povedala, da ljudje obupano poskušajo pobegniti iz prestolnice. "Nikamor več ne morejo pobegniti, nimajo kam iti," je dejala in pojasnila, da so vsi leti polni. "Govorila sem z nekaterimi prijatelji, ki bodo odšli v Indijo ali pa katerokoli drugo bližnjo državo," je dejala.

"Pravijo, da so leti polni in da smo obtičali tu, tisti, ki bi želeli oditi nimajo izbire, tu morajo ostati." Dodala je še, da ženske iz drugih delov države, kjer so talibani že prevzeli nadzor, ne bodo več smele hoditi v šole ali službe. "Za ženske je stanje tako slabše, kot je bilo pričakovano. Ženske bodo zaprte v svojih hišah, vsaj za zdaj tako kaže. Bomo videli, če se bodo zadeve spremenile," je še dejala.

Tiskovni predstavnik talibanov je medtem afganistanske civiliste pozval, naj strah ne bo razlog za odhod in dejal, da bi morali ostati v svoji državi. Preden so talibani vstopili v mesto, so mediji poročali o velikih gnečah pred bankami, saj je ogromno ljudi želelo dvigniti svoj denar.