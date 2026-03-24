Kac: Izrael bo okupiral Libanon do reke Litani

Kot je dodal, se več sto tisoč prebivalcev južnega Libanona, ki so bili v zadnjem mesecu razseljeni zaradi vojne, ne bo vrnilo na območje južno od reke Litani, dokler ne bo zagotovljena varnost prebivalcev severa Izraela.

"Pet mostov čez Litani, ki jih je Hezbolah uporabljal za tihotapljenje teroristov in orožja, je bilo razstreljenih, preostale mostove in varnostno območje do reke Litani pa bo nadzorovala izraelska vojska," je Izrael Kac povedal med srečanjem z vojaškimi poveljniki v Tel Avivu.

Izraelski skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič je medtem v ponedeljek dejal, da bi morala biti nova meja med Izraelom in Libanonom na reki Litani.

Trenutna izraelska vojaška operacija v Libanonu "se mora končati s temeljno spremembo razmer: reka Litani mora biti nova meja" med državama, je po poročanju italijanske tiskovne agencije dejal Smotrič ter se zavzel, da območje do reke Litani v južnem Libanonu postalo "sterilno varnostno območje".

Izrael in Hezbolah sta novembra 2024 po približno enem letu vojne dosegla dogovor o premirju, vendar je Izrael nadaljeval z napadi na jug Libanona. Sporazum je določal tudi razorožitev Hezbolaha in njegov umik na sever od reke Litani, približno 30 kilometrov od libanonsko-izraelske meje, kar se po navedbah Izraela ni zgodilo.

Po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja je Hezbolah sprožil napade na Izrael, izraelska vojska pa je odgovorila z zračnimi napadi in kopenskimi operacijami v Libanonu.