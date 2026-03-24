Tujina

Kac: Izrael bo okupiral Libanon do reke Litani

Tel Aviv, 24. 03. 2026 12.48 pred 23 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Izraelska vojska ob libanonski meji

Izraelska vojska, ki nadaljuje boj proti proiranskemu gibanju Hezbolah, bo prevzela nadzor nad južnim Libanonom do reke Litani, je dejal izraelski obrambni minister Izrael Kac. Finančni minister Bezalel Smotrič pa je dejal, da bi morala biti meja med državama na reki Litani.

"Pet mostov čez Litani, ki jih je Hezbolah uporabljal za tihotapljenje teroristov in orožja, je bilo razstreljenih, preostale mostove in varnostno območje do reke Litani pa bo nadzorovala izraelska vojska," je Izrael Kac povedal med srečanjem z vojaškimi poveljniki v Tel Avivu.

Kot je dodal, se več sto tisoč prebivalcev južnega Libanona, ki so bili v zadnjem mesecu razseljeni zaradi vojne, ne bo vrnilo na območje južno od reke Litani, dokler ne bo zagotovljena varnost prebivalcev severa Izraela.

Izraelski skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič je medtem v ponedeljek dejal, da bi morala biti nova meja med Izraelom in Libanonom na reki Litani.

Trenutna izraelska vojaška operacija v Libanonu "se mora končati s temeljno spremembo razmer: reka Litani mora biti nova meja" med državama, je po poročanju italijanske tiskovne agencije dejal Smotrič ter se zavzel, da območje do reke Litani v južnem Libanonu postalo "sterilno varnostno območje".

Izrael in Hezbolah sta novembra 2024 po približno enem letu vojne dosegla dogovor o premirju, vendar je Izrael nadaljeval z napadi na jug Libanona. Sporazum je določal tudi razorožitev Hezbolaha in njegov umik na sever od reke Litani, približno 30 kilometrov od libanonsko-izraelske meje, kar se po navedbah Izraela ni zgodilo.

Po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja je Hezbolah sprožil napade na Izrael, izraelska vojska pa je odgovorila z zračnimi napadi in kopenskimi operacijami v Libanonu.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
24. 03. 2026 13.18
Kaj na to pravi laydra, Kalas in Tanja
Rock8
24. 03. 2026 13.17
Ta kratko bo potegnil izraelski narod....verjetno tisti ki so pri pameti
Rock8
24. 03. 2026 13.16
Izrael-okupator
