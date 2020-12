Kadeti eminentne ameriške vojaške akademije goljufali pri izpitu iz matematike

Po nedavno zaključenih preiskavah in po predhodnem zaslišanju kadetov sta bila dva primera zaradi pomanjkanja dokazov izključena, štirje pa zavrnjeni, ker so učenci sami izstopili. Pri 55 so ugotovili, da so kršili kodeks časti – ti so bili vključeni v t. i. program rehabilitacije, ko kadet s pomočjo svojega mentorja piše refleksije o svojem dejanju. Postopek lahko traja do šest mesecev, kadeti pa so v bistvu na akademski preizkušnji. Preostali goljufivi kadeti pa še čakajo na končno razsodbo ter odločitev, ali so kršili kodeks in kakšna kazen jih čaka. Lahko jih doleti tudi izključitev.

Zaradi pandemije covida-19 se vse seli na splet, delo se izvaja od doma, zato so pri akademiji tudi znanje preverjali na daljavo. Kadeti so izkoristili priložnost, toda na prste so jim stopili njihovi učitelji, ki so pri 72 kadetih prvega in pri enem iz drugega letnika ugotovili, da so vsi naredili enako napako pri enaki nalogi na zaključnem izpitu iz matematike maja letos.

Škandal je pošteno načel ugled akademije, ki ima lastni moralni kodeks, del katerega je vgraviran na spominskem obeležju na West Pointu: "Kadet ne bo lagal, varal, kradel ali toleriral tistih, ki to počnejo."Tim Bakken, profesor prava na West Pointu, je škandal označil za vprašanje nacionalne varnosti, saj kadeti West Pointa kasneje zasedajo višje položaje, od katerih je lahko odvisna tudi država. "Za goljufijo ni opravičila, saj je osnovno načelo to, da ne smejo lagati, varati ali krasti," je dejal Bakken.

Vojaški sekretar Ryan McCarthy je disciplinski sistem West Pointa označil za učinkovitega, saj bodo kadeti za kršitev kodeksa odgovarjali, ker so tudi med pandemijo vsi zavezani k njegovemu spoštovanju.

Vojaški polkovnik Mark Weatherje nad kadeti "razočaran", vendar pa incidenta ne šteje za resno kršitev kodeksa, saj je prepričan, da do tega ne bi prišlo, če bi izpit opravljali v prostorih akademije. Do dogajanja je bila kritična kongresnica Jackie Speier, vodja kadrovske komisije Odbora za oborožene sile, ki je dejala, da je škandal res zaskrbljujoč. Poudarila je, da so kadeti iz West Pointa vedno najboljši in da se pričakuje, da bodo pokazali trden značaj in integriteto. "Med učenjem na daljavo se morajo držati enakih standardov in pravil, tudi zasebno in osebno."

Ugled akademije pa je bil oskrunjen je že leta 1976, ko je 153 kadetov ravno zaradi goljufanja pri izpitu iz elektrotehnike izstopilo iz akademije ali pa so jih izključili. Tokratni incident pa ni tako resen, je dejal Jeffrey Peterson, višji svetovalec predstojnika akademije. Začetniki so še v zgodnji fazi razvojnega procesa, ko se takšni dogodki tudi kdaj pripetijo, je njihovo ravnanje upravičeval Peterson in poudaril, da imajo vzpostavljen sistem, s katerim se s takšnimi kršitvami tudi lahko spopadejo.

Škandali pa so zaznamovali tudi druge vojaške akademije, saj so leta 1992 pri goljufanju ujeli 125 štipendistov na mornariški akademiji, 19 kadetov na letalski akademiji pa so iz enakega razloga suspendirali.

Na eminentni akademiji West Point, ki se nahaja 100 kilometrov severno od New Yorka, pa so se šolali tudi nekateri najbolj znani ameriški generali, med njimi tekmeca iz državljanske vojne, Ulysses S. Grant in Robert E. Lee, ter poveljnika med drugo svetovno vojno, Douglas MacArthur in Dwight Eisenhower.